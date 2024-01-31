Война в Украине

Мобилизация полицейских 2024: что предусматривает законопроект №10449 и кого еще могут призвать

Анастасия Грубрина, журналист сайта 31 января 2024, 19:20
Мобилизация полицейских 2024: что предусматривает законопроект №10449
Фото: Нацполиция

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