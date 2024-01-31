Мобилизация полицейских 2024: что предусматривает законопроект №10449 и кого еще могут призвать

В Верховную Раду Украины Кабмин подал законопроект №10449, в котором предусмотрено, что полицейских смогут призывать по мобилизации. Пока законопроект не был принят, но мы расскажем подробнее, что может измениться и каких еще государственных служащих смогут призывать.

Мобилизация полицейских 2024: что предусматривает законопроект №10449

Пресс-служба Министерства обороны Украины опубликовала сообщение, в котором разъясняется, кого смогут мобилизовать в случае принятия законопроекта №10449.

Согласно законопроекту, права на отсрочку от призыва больше не будет у:

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работников Бюро экономической безопасности (БЭБ),

Государственного бюро расследований (ГБР),

Национального антикоррупционного бюро (НАБУ),

Государственной исполнительной службы,

Национальной полиции Украины,

прокуратуры,

Службы судебной охраны,

патронатной службы.

Государственные служащие будут бронироваться, как и все остальные — категория Б и В — 50% от военнообязанных в конкретном органе.

Бронь от мобилизации будет у глав городских и сельских советов, а также территориальных громад. Военнообязанные, работающие на должностях в органах местного самоуправления, также будут бронироваться по принципу 50% военнообязанных в конкретном органе.

В случае принятия законопроекта №10449, полицейские будут подлежать призыву. В то же время, законопроект предусматривает предоставление полномочий Национальной полиции Украины в мероприятиях по мобилизации — привлечение к рекрутингу на военную службу центров предоставления административных услуг, центров занятости и центров рекрутинга.

Кроме того, сотрудники полиции смогут информировать мужчин призывного возраста о необходимости посетить ТЦК, помогать работникам ТЦК и СП доставлять призывников в центры комплектования.

Ранее мы рассказывали, мобилизуют ли людей с третьей группой инвалидности.

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