Мобилизация женщин — подробно об изменениях в законопроекте 10449

Во время действия военного положения в Украине введен ряд изменений и ограничений для лиц призывного возраста. 7 февраля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект 10449 о мобилизации, военном учете и прохождении службы. Есть ли изменения в мобилизации женщин — рассказываем дальше.

Мобилизация женщин: изменения в законопроекте 10449

В правительственном законопроекте 10449 о мобилизации, военном учете и прохождении военной службы говорится, что женщины в Украине могут служить в армии только добровольно.

Отмечается, что под военный учет попадают украинские женщины, которые пригодны к военной службе по возрасту, состоянию здоровья и имеют профессионально-техническое, профессиональное высшее или высшее образование и получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

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Отмечается, что женщин, которые находятся на военном учете, могут призвать на службу или привлечь к работам по обеспечению обороны государства в военное время в добровольном порядке.

В предыдущей версии законопроекта в этом пункте не указывался добровольный порядок призыва.

В мирное время на военную службу женщины могут попасть по контракту, то есть добровольно.

Читать по теме Обновление законопроекта о мобилизации: что нового предусматривается для военных и призывников Рассказываем об основных положениях законопроекта о мобилизации.

Обязательному военному учету в Украине сейчас подлежат женщины, получившие медицинское и фармацевтическое образование.

Учти, что военный учет — это еще не призыв на службу. То есть сейчас женщины могут служить в армии только по собственному желанию.

Что будет, если человек призывного возраста не станет на военный учет, мы рассказывали тебе в другом материале.

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