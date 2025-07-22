Мобильные ТЦК в Украине: заработает ли такое нововведение и насколько оно законно

Сейчас украинские Территориальные центры комплектования и социальной поддержки подвергаются вражеским атакам, что влияет на процесс мобилизации. Поэтому было высказано мнение о мобильных ТЦК СП. Люди задумываются, действительно ли есть такая форма территориальных центров комплектования и будет ли она законной.

Читай в материале, что известно о мобильных ТЦК СП и как они могут работать.

Мобильные ТЦК СП: что известно

Применение мобильных территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не нарушает действующее украинское законодательство, отметил народный депутат Федор Вениславский, член парламентского Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки во время брифинга, передает Укринформ.

Такие подразделения не могут быть созданы по решению парламента, это решение командования.

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Нардеп объяснил, что закон не ограничивает территориальные центры в размещении — они не обязаны работать исключительно в стационарных помещениях. То есть, нет юридических препятствий для их мобильной формы.

Кроме того, по словам депутата, в последний месяц Россия регулярно наносит удары именно по зданиям ТЦК, пытаясь создать атмосферу страха и опасности. Учитывая эти обстоятельства, появление мобильных центров является логичным и оправданным. Их введение возможно даже без изменений в законах.

Также Вениславский напомнил, что в принятом в 2023 году законе о мобилизации предусмотрена цифровизация основных процессов.

Это значительно упрощает работу мобильных ТЦК, поскольку теперь доступ к базам данных, связи и необходимой информации можно обеспечить в цифровом формате, даже без постоянного офиса.

Точного решения о введении такой формы ТЦК нет. Соответственно, точно не прописаны принципы их работы и законных полномочий в отношении военнообязанных. Но, вероятно, мобильные ТЦК будут иметь такие же права и возможности, как и обычные.

Военнообязанным нужно обновлять данные, чтобы не было проблем. Ранее мы рассказывали, как обновить данные в ТЦК онлайн и офлайн.

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