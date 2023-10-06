Война в Украине

Варианты есть? Можно ли отказаться от гражданства Украины во время военного положения

Анастасия Грубрина, редактор сайта 06 октября 2023, 07:30
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