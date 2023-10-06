Варианты есть? Можно ли отказаться от гражданства Украины во время военного положения

С началом полномасштабной войны не все оказались готовы защищать свою страну. Поэтому среди некоторых военнообязанных мужчин и женщин встал вопрос, можно ли отказаться от гражданства Украины.

Мы разберем подробнее, возможна ли такая процедура в условиях военного положения и что об этом говорит законодательство Украины.

Можно ли отказаться от гражданства Украины в 2023 году

Причины для отказа от украинского гражданства могут быть разными. Однако во время военного положения права ограничиваются, а некоторые законы становятся недействительными.

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Чтобы разобраться, есть ли возможность отказа от гражданства Украины, следует обратиться к закону О гражданстве Украины.

Отказаться от гражданства Украины можно в следующих случаях:

Если гражданин Украины постоянно проживает за границей и имеет разрешение на постоянное проживание. Если гражданин Украины получил гражданство другого государства. Если гражданин Украины стал военнослужащим в другой стране. Если гражданин Украины получил украинское гражданство по поддельным документам.

Есть два вида отказа от гражданства: выход и потеря. Выход возможен в случаях постоянного проживания за границей и наличия на это разрешения.

Потеря гражданства происходит в случаях получения гражданства другой страны, военной службы в другой стране или на основании факта поддельных документов.

Таким образом, отказаться от гражданства Украины могут только те, кто длительное время находится за границей и имеет разрешение на постоянное место жительства, гражданство другой страны или через службу в армии другой страны.

Для находящихся в Украине военнообязанных такой возможности нет. Ведь нет оснований для выезда за границу.

Для оформления выхода из гражданства требуются следующие документы:

заявление о выходе из украинского гражданства — 4 экземпляра;

4 экземпляра; загранпаспорт;

документ-подтверждение об обязательном принятии человека в свое гражданство другой страной;

документы-подтверждения о степени обустройства в другой стране (справка с работы, прописка, вид на жительство);

фото 3,5х4,5 см — 4 шт.;

4 шт.; квитанция.

Срок рассмотрения ходатайства о выходе из гражданства Украины не должен превышать один год. Заявление о выходе из гражданства направляется в консульское учреждение Украины за границей.

После этого документы рассматриваются в консульском учреждении в течение месяца. Затем документы рассматриваются в Министерстве иностранных дел в течение еще одного месяца.

Таким образом, через два месяца документы попадают в Офис Президента Украины. Документ о выходе из гражданства Украины подписывает президент.

Дети, которые выехали с родителями на проживание в другую страну, также могут выйти из гражданства Украины по ходатайству одного из родителей. Для детей перечень документов таков:

свидетельство о рождении;

подтверждение гражданства Украины;

основания прекращения гражданства;

документ-подтверждение об обязательном принятии ребенка в свое гражданство другой страной;

заявление ребенка о согласии на выход из гражданства (если он в возрасте 14-18 лет);

фото 3,5х4,5 см — 4 шт.;

4 шт.; квитанция.

Раньше мы рассказывали, как получить гражданство Украины.

Фото: Паспортный сервис

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