Варианты есть? Можно ли отказаться от гражданства Украины во время военного положения

С началом полномасштабной войны не все оказались готовы защищать свою страну. Поэтому среди некоторых военнообязанных мужчин и женщин встал вопрос, можно ли отказаться от гражданства Украины.
Мы разберем подробнее, возможна ли такая процедура в условиях военного положения и что об этом говорит законодательство Украины.
Причины для отказа от украинского гражданства могут быть разными. Однако во время военного положения права ограничиваются, а некоторые законы становятся недействительными.
Чтобы разобраться, есть ли возможность отказа от гражданства Украины, следует обратиться к закону О гражданстве Украины.
Отказаться от гражданства Украины можно в следующих случаях:
Есть два вида отказа от гражданства: выход и потеря. Выход возможен в случаях постоянного проживания за границей и наличия на это разрешения.
Потеря гражданства происходит в случаях получения гражданства другой страны, военной службы в другой стране или на основании факта поддельных документов.
Таким образом, отказаться от гражданства Украины могут только те, кто длительное время находится за границей и имеет разрешение на постоянное место жительства, гражданство другой страны или через службу в армии другой страны.
Для находящихся в Украине военнообязанных такой возможности нет. Ведь нет оснований для выезда за границу.
Для находящихся в Украине военнообязанных такой возможности нет. Ведь нет оснований для выезда за границу.
Для оформления выхода из гражданства требуются следующие документы:
Срок рассмотрения ходатайства о выходе из гражданства Украины не должен превышать один год. Заявление о выходе из гражданства направляется в консульское учреждение Украины за границей.
После этого документы рассматриваются в консульском учреждении в течение месяца. Затем документы рассматриваются в Министерстве иностранных дел в течение еще одного месяца.
Таким образом, через два месяца документы попадают в Офис Президента Украины. Документ о выходе из гражданства Украины подписывает президент.
Дети, которые выехали с родителями на проживание в другую страну, также могут выйти из гражданства Украины по ходатайству одного из родителей. Для детей перечень документов таков:
Раньше мы рассказывали, как получить гражданство Украины.
Фото: Паспортный сервис
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