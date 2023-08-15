12 прилетов в маленький городок! Россияне обстреляли Новодмитровку Херсонской области — есть ли пострадавшие

Российские оккупанты ни на день не прекращают терроризировать мирное население Украины. Под вражеским обстрелом оказалась Новодмитровка Херсонской области. Читай в нашем материале, что известно про обстрел Новодмитровки 15 августа 2023.

Обстрел Новодмитровки сегодня 15 августа 2023: есть раненые

Российские оккупанты сегодня, 15 августа, обстреляли Новодмитровку Херсонской области. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

В населенном пункте произошло около 12 прилетов. В результате российских обстрелов повреждено по меньшей мере 10 жилых домов.

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Во время обстрела получил ранение 71-летний мужчина. Он находился во дворе дома. Мужчину госпитализировали, он находится в состоянии средней тяжести.

За прошедшие сутки россияне совершили 71 обстрел области. Выпустили 290 снарядов из минометов, артиллерии, танков, градов, БПЛА и авиации. По Херсону было выпущено 28 снарядов.

Фото: иллюстративное, полиция Херсонской области

Ранее мы рассказывали о последствиях массированной атаки на Украину 15 августа.

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