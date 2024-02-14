Умышленный удар по мирным жителям! Под огнем село Богатыри Донецкой области, есть жертвы

Сколько бы ни прошло дней полномасштабной войны, но жестокость и циничность врага в очередной раз поражает. Ведь российские оккупанты бьют именно по гражданским. Сегодня, 14 февраля, под огнем оказались жители села Богатыри Донецкой области.
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате российских обстрелов Донецкой области погибли четыре человека.
В Авдеевке жертвами оккупантов стали две пожилые женщины. В селе Богатыре Великоновоселковской громады вражеские обстрелы унесли жизни двух мужчин.
Также в Богатырях два человека получили ранения. Всего в населенном пункте повреждены семь частных домов, аптека и магазин.
Враг намеренно бьет по мирным жителям области. Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности. Будьте ответственны, эвакуируйтесь!
Враг намеренно бьет по мирным жителям области. Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности. Будьте ответственны, эвакуируйтесь!
Вместе с тем, последствия российских обстрелов могут ощущаться еще долго. Читай, что известно про экоцид в Харьковской области из-за утечки нефтяных продуктов.
Фото: Вадим Филашкин
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