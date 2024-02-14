Война в Украине

Умышленный удар по мирным жителям! Под огнем село Богатыри Донецкой области, есть жертвы

Даниэла Долотова, журналист сайта 14 февраля 2024, 19:39
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