Сколько бы ни прошло дней полномасштабной войны, но жестокость и циничность врага в очередной раз поражает. Ведь российские оккупанты бьют именно по гражданским. Сегодня, 14 февраля, под огнем оказались жители села Богатыри Донецкой области.

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате российских обстрелов Донецкой области погибли четыре человека.

В Авдеевке жертвами оккупантов стали две пожилые женщины. В селе Богатыре Великоновоселковской громады вражеские обстрелы унесли жизни двух мужчин.

Сейчас также смотрят

Также в Богатырях два человека получили ранения. Всего в населенном пункте повреждены семь частных домов, аптека и магазин.

Враг намеренно бьет по мирным жителям области. Каждый, кто до сих пор остается в Донецкой области, подвергает себя смертельной опасности. Будьте ответственны, эвакуируйтесь!

Умышленный удар по мирным жителям! Под огнем село Богатыри Донецкой области, есть жертвы / 2 Фотографии

Вместе с тем, последствия российских обстрелов могут ощущаться еще долго. Читай, что известно про экоцид в Харьковской области из-за утечки нефтяных продуктов.

Фото: Вадим Филашкин

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.