Трамп убежден, что Путин “сдержал слово” относительно энергетического перемирия

Во время общения с журналистами в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что президент РФ Владимир Путин сдержал свое слово по поводу энергетического перемирия — подробнее в нашем материале.

“Он сдержал свое слово”: Трамп об обещании Путина и энергетическом перемирии

Как отметил лидер США, пауза была с воскресенья, 25 января, до воскресенья, 1 февраля. И только после того, как пауза закончилась, Путин нанес удар по Украине.

Он сдержал свое слово. Одна неделя — это много… потому что там очень холодно.

Один из журналистов спросил президента США о продолжении этой паузы, на что Трамп ответил, что хочет завершения войны.

