Претензии на Закарпатье и Буковину: заявления ультраправых Венгрии и Румынии и какие результаты переговоров в Ужгороде

На фоне продолжающейся полномасштабной войны в Украине политическая ситуация обостряется по всему миру. В частности, многие заявления стран-соседей показывают всю нестабильность ситуации и полярность мира.

К примеру, заявления лидеров ультраправых партий Венгрии и Румынии возмутили украинцев. В то же время в Ужгороде сейчас, 29 января 2024 года, начались переговоры между топ-дипломатами Украины и Венгрии. Что это значит и чего ожидать на дипломатической арене, рассказываем дальше.

Заявления Венгрии и Румынии о территориях Украины

Двумя днями ранее, 27 января 2024 года, глава ультраправой партии Венгрии Ласло Тороцкаи выступал на годовой партийной конференции в Будапеште, где заявил о претензиях Венгрии на украинское Закарпатье.

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— Если после окончания этой войны Украина потеряет государственность, мы как единственная венгерская сторона будем претендовать на Закарпатье, — заявил политик Ласло Тороцкаи.

В то же время, он добавил, что сам политик и его партия Mi Hazank выступает за мир и переговоры, прекращение огня в Украине. Также лидер ультраправой партии Венгрии добавил, что война в Украине разрушит Европу и отправит экономику континента ко дну.

Вместе с тем сопредседатель ультраправой румынской партии AUR Клаудиу Тирзиу практически синхронно с венгерским коллегой заявил о территориальных претензиях на украинские земли Северной Буковины, Закарпатья, Бессарабии, а также — на всю Молдову.

Ради этого страна якобы готова пожертвовать местом в НАТО.

— Мы не будем по-настоящему суверенными до тех пор, пока не реинтегрируем румынское государство в его естественных границах! Южная Бессарабия, Северная Буковина, Земля Герца, Закарпатье — все, что было и является частью румынской нации, должно вернуться в границы границ одного и того же государства, — заявил Тирзиу.

Официальной реакции МИД Украины на эти возмутительные заявления пока не последовало.

Переговоры в Ужгороде: что известно

Между тем, сегодня в Ужгороде проходит встреча топдипломатов, которая, возможно, предшествует переговорам лидеров государств. Уровень политических контактов между Украиной и Венгрией повышается.

Ужгород сегодня принимает главу Офиса президента Украины Андрея Ермака, министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу и главу венгерского МИД Петера Сийярто. Переговоры призваны наладить отношения с Венгрией, регулярно блокирующей в Брюсселе проукраинские решения и критикующей дальнейшую помощь Украине в борьбе с российской агрессией.

Отношения между двумя странами ухудшались и при содействии третьих сторон. В частности, на почтовый ящик посольства Венгрии в Украине несколько дней назад поступило письмо с угрозами венгерскому главе МИД.

Сам Петер Сийятро отметил, что он заинтересован в налаживании отношений между странами.

Сейчас большинство проукраинских инициатив задерживались именно из-за вето, которое накладывала Венгрия. Теперь есть возможность изменить это.

В то же время ситуация настолько критична, что ЕС готовит план дальнейших действий, если Венгрия и дальше будет блокировать предоставление таких необходимых Украине средств. Речь идет о заявлении полностью прекратить финансирование Будапешта Евросоюзом и лишение Венгрии права голосовать.

Последний пакет, который ЕС согласовал для оказания помощи Украине, также принимался не без помех со стороны Венгрии. Что входило в помощь, мы писали в нашем другом материале.

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