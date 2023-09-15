Оборона, зарплата, образование, медицина и поддержка ветеранов. Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год

Кабинет Министров Украины утвердил проект бюджета на 2024 год. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Скоро проект подадут в Верховную Раду на голосование. Читай, на что планируют распределить бюджет и чего ждать украинцам.

Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год: основные приоритеты

Собственными доходами Украины за 2024 год должны стать 1 трлн 560 млрд грн. Расходами общего фонда, согласно проекту бюджета, за который должна проголосовать ВР, будут 3 трлн 108 млрд грн. То есть дефицит бюджета составит 1,531 трлн грн.

Бюджет Украины на 2024 год планируется распределить следующим образом:

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На оборону и безопасность — 1 трлн 685 млрд грн (на 113 млрд грн больше, чем в 2023 году).

Социальная сфера — 469 млрд грн (на 25 млрд больше, чем в 2023 году).

Медицина — 202 млрд грн (на 24 млрд больше, чем в этом году).

Образование — 179 млрд грн (на 23 млрд больше, чем в этом году).

Поддержка ветеранов — 14,3 млрд грн (что вдвое больше, чем в этом году).

Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны, — написал Денис Шмыгаль.

В правительстве подчеркнули на восстановлении экономики. Повышение налогов в следующем году не планируется. Правительство продолжит программы льготного кредитования, безвозвратных грантов єРобота, поддержку украинских стартапов.

Кроме этого, должны запустить новые программы для индустриальных парков, реализации инвестиционных проектов, поддержки украинского производителя.

Минимальная зарплата в Украине в 2024 году

Минимальная зарплата в Украине в 2024 году может составить 7100 грн — с 1 января, а с 1 апреля ее могут поднять до 8000 грн. В долларовом эквиваленте это около $190 и $214 соответственно.

Прожиточный минимум в Украине в 2024 году

Прожиточный минимум в Украине в 2024 году может составить 2920 грн на одного. В долларовом эквиваленте это примерно $78.

Раньше мы рассказывали, каким будет курс гривны в 2024 году.

Фото: Денис Шмыгаль

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