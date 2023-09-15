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Оборона, зарплата, образование, медицина и поддержка ветеранов. Кабмин утвердил проект бюджета на 2024 год

Анастасия Грубрина, редактор сайта 15 сентября 2023, 12:57
Кабмін України затвердив проект бюджету на 2024 рік: основні пріоритети

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