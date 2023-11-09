Оборона, зарплата и поддержка ветеранов. Верховная Рада утвердила проект бюджета на 2024 год

9 ноября 2023 года Верховная Рада Украины приняла государственный бюджет на 2024 год. Об этом сообщила глава комитета ВРУ по вопросам бюджета Роксолана Пидласа.

Принятие соответствующего законопроекта №10000 во втором чтении поддержало 276 народных депутатов на пленарном заседании в четверг, 09.11.2023. Читай, как планируют распределить бюджет и чего ждать украинцам.

Верховная Рада утвердила проект бюджета на 2024 год: основные приоритеты

Собственными доходами Украины за 2024 год должны стать 1 трлн 560 млрд грн. Расходами общего фонда, согласно проекту бюджета, будут 3 трлн 108 млрд грн. То есть дефицит бюджета составит 1,531 трлн грн.

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Основной статьей расходов является оборона — для обеспечения сил безопасности и обороны будут направлены 22,1% ВВП или 1,69 трлн.

В своем Telegram премьер-министр Украины Денис Шмигаль поблагодарил коллег за работу и уточнил, как именно распределили бюджет на следующий год.

— В бюджете четко расставлены приоритеты. Все наши внутренние ресурсы пойдут на то, чтобы выстоять и победить врага.

Практически 50% наших расходов — на оборону и безопасность Украины. Будет ещё больше оружия и техники, больше дронов, боеприпасов, ракет. Каждая гривна налогоплательщиков уйдет на армию.

В бюджете заложена индексация пенсии, а также рост минимальной заработной платы. Расходы на образование возрастут более чем на 20 млрд грн. Расходы на медицину возрастут более чем на 20 млрд грн.

Средства на программу поддержки ветеранов увеличиваем вдвое. Для поддержки бизнеса предусматриваем более 40 млрд грн, говорится в сообщении.

— Финансирование государственного бюджета будет осуществляться за счет внешних заимствований (1,67 трлн грн), размещения ОВГЗ (525,9 млрд грн) и поступлений от приватизации (4 млрд грн), — отметила Роксолана Пидласа.

Бюджет Украины на 2024 год планируется распределить следующим образом:

На оборону и безопасность — 1 трлн 685 млрд грн (на 113 млрд грн больше, чем в 2023 году).

Социальная сфера — 469 млрд грн (на 25 млрд больше, чем в 2023 году).

Медицина — 202 млрд грн (на 24 млрд больше, чем в этом году).

Образование — 179 млрд грн (на 23 млрд больше, чем в этом году).

Поддержка ветеранов — 14,3 млрд грн (что вдвое больше, чем в этом году).

Будет еще больше оружия и техники. Больше дронов, боеприпасов, ракет. Так же, как и в этом году, каждая копейка налогов граждан и бизнеса пойдет на обеспечение наших Сил безопасности и обороны, — написал Денис Шмыгаль.

В правительстве подчеркнули на восстановлении экономики. Повышение налогов в следующем году не планируется. Правительство продолжит программы льготного кредитования, безвозвратных грантов єРобота, поддержку украинских стартапов.

Кроме этого, должны запустить новые программы для индустриальных парков, реализации инвестиционных проектов, поддержки украинского производителя.

Минимальная зарплата в Украине в 2024 году

Минимальная зарплата в Украине в 2024 году может составить 7100 грн — с 1 января, а с 1 апреля ее могут поднять до 8000 грн. В долларовом эквиваленте это около $190 и $214 соответственно.

Прожиточный минимум в Украине в 2024 году

Прожиточный минимум в Украине в 2024 году может составить 2920 грн на одного. В долларовом эквиваленте это примерно $78.

Раньше мы рассказывали, каким будет курс гривны в 2024 году.

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