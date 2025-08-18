Ракета Фламинго: фото, характеристики и производство

Ракета Фламинго Украина начала серийное производство крылатых ракет Фламинго, достигающих цель в радиусе 3000 км. Подробнее о характеристиках и производителе читай в материале.Украинская ракета Фламинго: что известно о производстве По предположению портала Defense Express, крылатая ракета Фламинго на самом деле является аналогом FP-5 от Milanion Group — это оружие демонстрировали в ОАЭ в феврале 2025 года на выставке IDEX-25. В 2021 году компания, имеющая штаб-квартиру в ОАЭ, заключила соглашение с украинской компанией, специализирующейся на производстве вооружения, о сотрудничестве.Крылатая ракета Фламинго: характеристики Характеристики Фламинго напоминают ранее упомянутую FP-5, а именно: дальность: 3000 км; максимальная скорость: 950 км/ч; размах крыла: 6 м; время в воздухе: 4 часа; вес БЧ(боевой части): 1 т; максимальный взлетный вес: 6 т; крейсерская скорость (скорость удобного экономного полета): 850-900 км/ч. Сравнивая характеристики и внешний вид ракеты Фламинго и FP-5, не просматривается альтернатив, что это могла бы быть другая ракета. Также известно, что FP-5 вдвое мощнее американской Tomahawk. Об этом пишет Defense Express. Читать по теме Что известно о Искандер — характеристики и цена ракет, которые уничтожали Грузию, Сирию, а теперь и Украину Читай подробно в нашем материале о ракетах Искандер — характеристики и стоимость. Следует отметить, что Milanion Group декларировала информацию о количестве производства: отмечено, что в месяц компания способна производить более 50 таких ракет. Кроме того, было задекларировано, что FP-5 устойчива к РЭБ, имеет инерциальную систему, и то, что оружие использует спутниковую навигацию. Ракета Фламинго: фото украинской новинки О серийном производстве крылатой ракеты сообщил на своей странице в Facebook известный украинский журналист Ефрем Лукацкий. Также он добавил фотографию оружия и характеристики к сообщению: Под фото отмечено, что оно было сделано 14 августа в мастерской передовой компании Fire Point, а месторасположение этого здания точно не указано. Недавно мы рассказывали информацию о КАБах — что это за оружие, и насколько оно опасное, читай в материале. Фото: портал Defense Express Больше видео? Не вопрос! Эксклюзивы, интервью, смешные Shorts и не только – скорее на Youtube Вікон. Твой уютный канал! Теги: Война в Украине, оружие Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter