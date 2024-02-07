Маму еще не нашли… Последствия ракетного обстрела Киева сегодня

В Киеве не прекращается спасательная операция в многоэтажке в Голосеевском районе, где уже достали тела четырех погибших. Также в столице 40 человек пострадали. Российская армия запустила ракеты по разным направлениям в несколько волн.

ПВО уничтожило на подлете к столице и над Киевом около двух десятков вражеских ракет. Обломки одной из них попали в многоэтажку.

Ракетный обстрел Киева сегодня — последствия атаки и спасательная операция

Также оккупанты совершили массированную комбинированную атаку на Николаев и область. Сначала запустили Шахеды, затем крылатые ракеты. Было попадание в частный сектор Николаева. Ракета упала между домами. Тяжелые травмы получил мужчина, который, к сожалению, скончался.

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Тревога в Киеве и области длилась около трех часов. Обломки сбитой российской ракеты попали в многоквартирный дом в спальном районе Теремки. Чрезвычайники уже потушили пожар, из дома были эвакуированы более 50 жителей. Люди ждут завершения спасательной операции, чтобы поскорее увидеть родных, которые под завалами.

“Прилет” произошел около 07:30, к тому моменту тревога длилась уже полтора часа. К счастью, часть жителей спустилась в укрытие, уехала на работу. Жертв могло быть в разы больше.

Виталий Кличко был на месте происшествия и пообещал оказать людям помощь с материалами, чтобы можно было заклеить окна. На месте попадания остаются экстренные службы. Неподалеку обломки попали и в СТО. Там выгорело около 40 автомобилей, пропало электроснабжение и вода.

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Фото: ГСЧС Украины

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