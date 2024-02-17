Война в Украине

Реестр ущерба: как Украина будет требовать репарации в РФ и за что их могут получить украинцы

Богдана Макалюк, журналист сайта 17 февраля 2024, 21:00
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Фото: Pexels

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