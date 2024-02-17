Реестр ущерба: как Украина будет требовать репарации в РФ и за что их могут получить украинцы

Украинцы должны получить репарации от России за весь нанесенный войной ущерб. Это обязательно должно произойти после нашей победы. Для этого в Гааге был создан Реестр ущерба в форме международной организации.

Задачей этого реестра является подготовка почвы для выплаты компенсаций простым украинцам и украинским компаниям. Исполнительный директор Реестра ущерба Маркиян Ключковский рассказал Европейской правде, как будет работать Реестр ущерба.

Какую роль играет Реестр ущерба

Ключковский объясняет, что Реестр должен регистрировать требования о возмещении ущерба, нанесенного Российской Федерацией Украине, украинцам и украинским компаниям своей войной в Украине.

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— Наша задача — регистрировать эти требования, чтобы потом, когда будет наработан соответствующий механизм, пострадавшие от войны получили от России компенсацию за нанесенный ущерб, — отмечает он.

Он сравнивает работу Реестра с судебным или арбитражным процессом. Сначала иск готовят, собирают доказательства и подают в суд. Затем суд его рассматривает и выносит решение. После чего это решение выполняется.

Но проблема состоит в том, что суда для репараций в мире нет. Его нужно создавать, а делать это сложно, ведь Россия блокирует решения в Совбезе ООН. Именно этот орган мог бы обеспечить создание нового органа.

Заявления и доказательства в Реестр могут подавать люди, компании и украинское государство обо всем материальном и нематериальном ущербе, нанесенном им российской войной в Украине.

А потом эти заявления будут ожидать уже “разбирательства по существу”, которое должна осуществлять Компенсационная комиссия. Этот институт будет новым, он будет назначать компенсации, которые должна заплатить Россия.

Как будет работать Реестр ущерба

Ключковский говорит, что заявок в Реестр могут быть миллионы, поэтому нельзя работать с бумагами.

— Даже если каждому истцу дать возможность предоставить нам одну страницу текста, у нас потенциально будут десятки миллионов страниц. Поэтому мы будем работать исключительно с документами, представленными в цифровом формате. К тому же это поможет нам обработать такое количество доказательств и принять решение по миллионам заявлений, — сказал исполнительный директор Реестра.

Он подчеркивает, что каждый заявитель должен доказать, что его претензия отвечает трем критериям, определенным Уставом Реестра:

событие, причинившее ему вред, произошло на территории Украины;

событие произошло в период с 24 февраля 2022 года, события до 2022 года пока выпускаются;

вред был вызван агрессией русской Федерации либо нарушениями международного права со стороны Российской Федерации.

Также заявитель должен подтвердить свое лицо и доказать, что ему действительно нанесен ущерб.

Как Россия будет выплачивать репарации

Россия может отказаться платить репарации, поэтому актуальным остается вопрос о том, как забрать у РФ средства и заставить ее платить. Ключковский акцентирует, что прежде чем забирать деньги, нужно еще решение об объеме компенсации.

Такие решения на основе данных Реестра будет принимать отдельный орган: Компенсационная комиссия, переговоры о создании которой продолжаются.

В современной истории до сих пор не было примеров создания таких органов без согласия противоположной стороны или без решения Совбеза ООН. Впрочем, мы будем первыми.

Все прекрасно понимают, что Россия такого согласия не даст, но мы прошли очень большой путь к созданию такой Компенсационной комиссии, и сегодня говорим с G7 и другими государствами уже не о том, можно ли это сделать, а о том, как это сделать, как привлечь государство-агрессора к ответственности без его согласия, — объяснил исполнительный директор Реестра.

Он говорит, что Россия самостоятельно должна заплатить за нанесенный ущерб, но Украина далека от иллюзий. Поэтому сосредотачивается на плане Б. Около $300 млрд российских суверенных средств заморожены в разных странах по всему миру. Следует найти правовые и политические основания для использования этих средств. Но это даже сложнее, чем создание компенсационной комиссии, и этот процесс займет время. Это может занять даже годы.

Смогут ли получать компенсации те, кто получил их от Украины

Украинцы могут получить компенсацию от государства за повреждение имущества, например, помощь в восстановлении выбитых окон.

— Во-первых, я хочу подчеркнуть, что помощь, которую оказывает пострадавшим Украина, — это не совсем компенсация. Украинское государство не сделало ничего плохого, чтобы кому-то компенсировать. Это поддержка, и у нее ограниченный размер, — акцентирует он.

Добавляет, что человек не должен получить двойную компенсацию. Поэтому, если ущерб от российской атаки заключается только в выбитых окнах, и Украина уже возместила их стоимость, то человеку не с чем обращаться в Реестр ущерба.

— Зато будет обращаться украинское государство, потому что оно понесло убытки на выплату помощи, и Россия должна эти убытки компенсировать. Но ведь мы понимаем, что в сотнях тысяч случаев речь не идет об одних стеклах, — объясняет исполнительный директор Реестра убытков.

Он добавил, что даже потеря жизни тоже будет оценена, хотя это может звучать цинично.

— Реестр призван зафиксировать весь ущерб, который был нанесен Украине и украинцам — и материальный, и нематериальный. Нематериальный — это потеря жизни, здоровья, неприкосновенности физического тела (травмы, пытки, физические страдания и т.п.). Также речь идет о потере личной свободы (незаконном заключении, незаконном содержании, пленении), вынужденном перемещении, депортации, незаконном перемещении детей, их незаконном усыновлении, — акцентировал он.

Конечно, доказательство таких действий может быть сложным, но нужно будет проявлять гибкость по поводу того, какие именно доказательства будут требовать у людей, какие обстоятельства можно или нереально подтвердить.

Люди из полностью разрушенных городов не должны будут представлять доказательства для компенсаций. Читай, что известно о компенсации за жилье в разрушенных городах.

Фото: скриншот с видео Европейской правды

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