Война в Украине

Для предотвращения коррупции: когда появится электронный реестр призывников и военнообязанных

Виктория Мельник, редактор сайта 03 октября 2023, 13:00
Реестр для военнообязанных
Фото: Pexels, Facebook

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