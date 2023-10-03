Для предотвращения коррупции: когда появится электронный реестр призывников и военнообязанных

Военное положение для страны не стало остановкой в развитии. В то же время у общества возникли новые запросы, на которые приходится быстро реагировать. В том числе — коррупция среди ВЛК и должностных лиц. Ответом на это стал электронный реестр призывников и военнообязанных.

Когда появится электронная база и будут ли теперь электронные повестки, рассказываем дальше.

Электронная база призывников и военнообязанных

О появлении единственной электронной базы ещё в начале своего назначения говорил министр обороны Украины Рустем Умеров.

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По его словам, электронная единая база данных всех украинских призывников и военных исключит возможность коррупции на местах.

Однако такая база не является новой, ведь закон о едином реестре был принят ещё в 2017 году. Уже в 2023 году реестр под названием Оберіг был почти готов, а данные большинства военнообязанных украинцев уже внесли в базу.

В сентябре группа депутатов подала законопроект №10062 с некоторыми уточнениями по реестру. Теперь, вероятно, что закон с правками будет принят в ближайшие недели.

Реестр призывников и военнообязанных — это электронная информационная система для сбора, использования и обработки информации. Он предназначена для военного учета, планирования и реализации мобилизационных мероприятий, а также обеспечивания информации о военном учете.

Данные в реестр вносят районные и городские ТЦК.

Благодаря единому реестру удастся быстрее получить информацию, о том, кто ещё не стоит на учете, а также ускорить процедуру предоставления статуса участника боевых действий, льгот для родственников погибших и тех, кто получил инвалидность на войне.

Какие данные вносятся в реестр призывников и военнообязанных

В реестр вносятся следующие данные:

ФИО, дата и место рождения, пол, гражданство;

место жительства и пребывания;

семейное положение (наличие детей);

образование, профессия, место работы;

состояние здоровья;

военно-учетная специальность.

Также законопроект №10062 рекомендует добавить в этот перечень номер мобильного телефона и электронную почту, водительские права, сведения о знании иностранных языков, владении оружием.

Сведения собираются по другим базах данных. Соответственно, Минобороны сотрудничает с Министерством финансов, МВД, Минобразования и Государственной судебной администрацией. Следующим будет сотрудничество с Пенсионным фондом, Минздравом, Министерством социальной политики.

Таким образом, из украинских учреждений исчезнет бюрократия и коррупция, а к середине осени военкоматы получат доступ к персональным данным украинцев. Данные можно будет обновлять онлайн.

Согласие военнообязанных на обработку данных не нужно, а украинцев обяжут предоставлять только правдивую информацию о себе.

Как отметила заместитель председателя парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марианна Безугла, речь не идет об электронных повестках. Такой механизм не наработан. Однако через Дію сейчас можно получить много других механизмов — об этом рассказал руководитель по развитию электронных услуг в Минцифры Мстислав Баник.

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