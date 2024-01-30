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Здесь случайно не умирают, а выживают. Репортаж из Авдеевки, которая превращается в гигантское кладбище

Даниэла Долотова, журналист сайта 30 января 2024, 20:00
Авдеевка
Фото: Getty Images, Нацполиция, Facebook

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