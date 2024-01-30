Здесь случайно не умирают, а выживают. Репортаж из Авдеевки, которая превращается в гигантское кладбище

Изувеченная статуя советского солдата, запечатленного на фоне разрушенного ракетным обстрелом дома культуры на окраине Авдеевки супругами Либеровыми, остается символом, как российские оккупанты сквозь века и несмотря на разрушения, что несут в собственных руках, не отказываются захватить даже те города, которые уничтожили до основания.

Еще в ноябре 2021 года корреспондент BBC Абдужалил Абдурасулов успел увидеть этот очередной город-призрак в теперь уже необычном для него расцветшем виде: жизнь бурлила чуть ли не на каждом сантиметре авдеевской земли. Уже тогда журналиста заинтересовал вопрос, что же будут делать украинские защитники, если начнется полномасштабная война. Ведь позиции россиян можно было легко разглядеть в перископе.

Мы готовы, — отвечал тогда коротко боец 25 воздушно-десантной бригады, которая в то время защищала Авдеевку.

И эти слова защитникам удается подтверждать и сегодня: несмотря на перманентное наступление российских оккупантов еще с начала полномасштабного вторжения РФ, усиленные штурмы города со всех сторон с октября 2023 года, украинские защитники Авдеевки до сих пор отбивают атаки врага и не дают ему полностью окружить город.

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Грады продолжают уничтожать жилые дома в парной работе с танками. Артиллерия врага отличается меньшей избирательностью, поэтому бьет по всему, что еще могло остаться чудом уцелевшим. Как результат — подъезды, где когда-то бурлила жизнь, теперь больше напоминают груду бетона. А стены домов, что оказались самыми стойкими, — покрыла черная сажа.

Эта картина выглядит абсолютно апокалиптически, особенно если вспомнить Авдеевку до февраля 2022 года. Абдужалил Абдурасулов в своем репортаже вспоминает, что в те времена несмотря на близость фронта, город сохранял свою неповторимую атмосферу: старые стены хрущевок были раскрашены муралами, улицы были заполнены детьми и молодежью, которая ждала очередной музыкальный фестиваль Авдеевка ФМ и приглашенные на него группы как Жадан и собаки.

Старые библиотеки не оставались в стороне от новой культурной жизни, а получали новое дыхание после реставраций. Открывались новые танцевальные студии, хотя школьники были готовы выполнять свои лучшие па даже в школьных коридорах.

Даже споры поколений были настолько далеки от военных реалий, словно люди жили в безопасном Львове, где мода на стиль в искусстве постоянно менялась, — пишет корреспондент.

Абдужалил Абдурасулов вспоминает, что люди тогда стремились жить полной жизнью там, где смерть была так близка. И именно это его очаровывало.

Когда же он вернулся в город уже в военное время год назад, его поражали уже не яркий дух, жаждущий жизни, а изувеченное тело города, усыпанное обломками, трупами и болезненной истиной, которую говорили выжившие в этом аду.

На войне не убивают случайно. На войне случайно выживают, — сказал тогда журналисту пенсионер из Авдеевки.

Казалось, что ужаснее выглядеть город просто не может. Однако с каждым днем ​​российские оккупанты продолжают доказывать обратное и выпускать по Авдеевке еще больше разных снарядов. Но самое страшное — это авиабомбы. По данным военной администрации города, только за январь 2024 года захватчики сбросили на Авдеевку более 300 авиабомб.

Дома складываются как карточные. Не выдерживают даже подвальные помещения, где в основном находятся сейчас люди, — рассказывает полицейский из спецподразделения Белые ангелы Геннадий Юдин.

Не меньше вреда приносят и дроны, которые постоянно охотятся не только за военными, но и за гражданскими: выискивают скопления людей даже по дыму буржуек, а затем — туда прилетают КАБы. Так что любой выход из своего укрытия для одного из тысяч жителей, которые остаются в населенном пункте, может стать последним.

Однако далеко не все люди спешат эвакуироваться, но пытаются адаптироваться жить без воды, света, газа и отопления. Гуманитарную помощь чаще всего получают в единственном магазине, который остался в Авдеевке. Туда привозят продукты раздавать местным. Там люди также подзаряжают телефоны, чтобы быть на связи с родными, которые часто просят их уехать в более безопасное место.

Несмотря на все мольбы, многие остаются. Каждый день забирает кого-то из них и город превращается в гигантское кладбище, по словам корреспондента. Из-за интенсивности обстрелов невозможно не только разобрать завалы, но и достать и вывезти тела погибших.

Поэтому Белые ангелы продолжают пытаться уговорить жителей Авдеевки уехать и помочь им с эвакуацией. Иногда помогают разговоры с родственниками этих людей. Иногда — не помогает ничего.

Бывает так, что именно после очередного обстрела и тяжелого ранения кто-то может согласиться покинуть дом. После стабилизации состояния в единственной больнице города, которая функционирует без света, пострадавших отправляют в более безопасные места. Почему так и чего ждут эти люди — ответить сложно.

Возможно, им просто трудно расставаться с тем, что жизнь, которую они строили столько лет, разрушается на глазах — и это для них страшнее смерти? — предполагает Абдужалил Абдурасулов.

Однако единого ответа на этот вопрос нет. Кое-кто так и остается в городе, как одна бабушка, отказавшаяся уезжать.

Я уже тут буду умирать, — сказала она.

Те, кто все же соглашается покинуть свое прошлое и родной дом, при выезде выдыхают с облегчением.

Ведь они оставляют позади также все ужасы войны, которые им пришлось пережить из-за вторжения российских оккупантов.

В то же время, захватчики продолжают придумывать новые тактики, чтобы прорвать оборону ВСУ в городе. Читай, какая тактика оккупантов сейчас в Авдеевке.

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