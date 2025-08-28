Для тебя Война в Украине

Тушат вертолетами: Россия убила киевлян в своих домах

Анастасия Грубрина, журналист сайта 28 августа 2025, 08:15
Атака на Киев
Атака на Киев 28 августа

Загрузка

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь