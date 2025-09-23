Вчера вечером, 22 сентября, российские оккупанты нанесли удар баллистическими ракетами по Одесской области. Перед этим над городом работал российский разведывательный дрон. Вражеские ракеты запускались из Крыма. Что известно об атаке на Одесскую область и пострадавших — в материале.

Россияне атаковали Татарбунары: есть погибшая

Первые взрывы люди услышали в 21:03, второй пуск произошел уже через 10 минут. По предварительным данным, россияне атаковали Одесскую область ракетой Искандер-М.

В ГСЧС сообщили, что в результате вражеского удара погибла женщина. Еще три человека ранены.

В результате атаки возник пожар в 5 торговых киосках, который пожарные оперативно ликвидировали. Повреждены здания гостиницы, Укрпочты, Укртелекома, дома культуры, центра предоставления админуслуг и несколько автомобилей.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер добавил, что удар пришелся на Одесский район.

В ночь на 23 сентября россияне целенаправленно атаковали баллистическими ракетами гражданскую инфраструктуру города Татарбунары Белгород-Днестровского района.

Также известно о повреждениях в центре города Татарбунары — пожар, разрушенное здание отеля, сожженные автомобили и поврежден ЦНАП.

Все профильные службы работают над ликвидацией последствий вражеской атаки. Правоохранители фиксируют очередное преступление россиян против мирного населения Одесской области.

Атака на Татарбунары: фото

Атака на Татарбунары: россияне забрали жизнь женщины / 11 Фотографий

