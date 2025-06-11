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Сколько военных самолетов в России в 2025: какое количество авиапарка

Богдана Макалюк, журналист сайта 11 июня 2025, 14:45
Сколько военных самолетов в России в 2025 году
Фото Depositphotos

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