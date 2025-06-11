Сколько военных самолетов в России в 2025: какое количество авиапарка

Россия применяет авиацию для ударов по Украине, поэтому неудивительно, что людей интересует, сколько военных самолетов в России в 2025 году. После спецоперации СБУ Паутина их стало гораздо меньше. Читай, что известно о количестве военных самолетов в России.

Сколько военных самолетов осталось в России в 2025 году

Несмотря на санкции и потери Россия, к сожалению, продолжает производство боевых авиасуден. Ростех в апреле передал первую партию самолетов Су-34 для Воздушно-космических сил России в 2025 году. В этот раз передали два борта Су-34 — именно столько обычно передавали в 2024 и 2023 году. Но сообщается, что компания хочет наращивать темпы производства.

Согласно данным из открытых источников, в частности из издания The Military Balance 2025, Воздушно-космические силы России располагают более 150 истребителями-бомбардировщиками Су-34 и их модернизированными версиями.

А в интервью для Укринформ начальник управления коммуникаций Командование Воздушных Сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в 2024 году сообщил, что у РФ много авиации. Речь идет об около 1500 боевых авиасуден, которые у россиян есть в составе по всей территории. Кроме того, есть устаревшие на сохранении.

Сколько самолетов в русской армии

По данным сайта Global military, российская авиация состоит из:

боевых авиасуден насчитывается 1519 г.;

вертолетов — 1604;

бомбардировщиков — 151;

транспортных — 524;

учебных — 442.

Но, как сообщает СБУ, во время операции Паутина был уничтожен 41 вражеский самолет стратегической авиации, что составило 34% стратегических носителей крылатых ракет. Поэтому цифра 151 уже не актуальна. Среди пораженных авиационных транспортных средств были А-50, Ту-95, Ту-22, М3 и Ту-160.

Впрочем, это не единственный раз, когда Украина помогала российским авиациям уменьшить свой авиапарк. По состоянию на июнь 2025 года зафиксировано 349 утраченных самолетов и вертолетов, принадлежавших российским силовым ведомствам и террористическим организациям (в том числе за пределами территории боевых действий):

самолетов — 182;

вертолетов — 166;

тип не установлен — 1.

Украина нанесла немало ущерба России благодаря уничтоженным самолетам. Ранее мы рассказывали о цене российских самолетов, уничтоженных Украиной.

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