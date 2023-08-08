Первая партия уже готова к отправке! США передают танки M1 Abrams Украине — характеристики и особенности

CNN сообщает, что 7 августа помощник министра обороны США по закупкам Дуглас Буш заявил на брифинге о принятии решения о передачи Украине первой партии танков Abrams. Ожидается, что они прибудут уже в начале осени.

— Теперь они должны попасть в Европу, а затем в Украину вместе со всем, что к ним прилагается. Боеприпасы, запчасти, топливное оборудование, ремонтные средства.

То есть, это не просто танки, это полный пакет, который идет вместе с ними. Это все еще в процессе, — отметил чиновник.

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Ранее, 25 января, президент США Джо Байден подтвердил передачу 31 танка M1 Abrams Украине. Об этом он заявил сегодня на брифинге перед журналистами.

Мы расскажем о характеристиках и особенностях американских танков M1 Abrams.

Танк М1 Abrams: что это за техника

М1 Abrams — американский танк третьего поколения. Он был принят на вооружение США в 1980 году. Эту модель танка использовали во всех военных операциях, в которых участвовали Штаты с 1990-х годов.

Танк М1 Abrams проверили в действии во время военных операций на Ближнем Востоке, Ираке, Афганистане и Йемене. Сейчас этот вид танка имеют на вооружении такие страны: США, Австралия, Ирак, Кувейт, Марокко, Саудовская Аравия.

А в апреле 2022 года Польша подписала контракт на сумму $4,75 млрд для снабжения 250 единиц танков М1 Abrams.

Особенности танка М1 Abrams

К моменту конструирования M1 Abrams имел некоторые несовершенства, однако постоянно продолжались модернизации техники.

Этот танк стал первым, у которого есть оснащение противотанковым снарядом с обедненным ураном. Этот снаряд может повредить любую другую бронетехнику.

США приняли на вооружение М1 Abrams в классических цветах НАТО — темно-зеленом и черном. Однако можно увидеть технику бледно-коричневого цвета. Это потому, что во время военных операций на Ближнем Востоке их перекрашивали в оттенки пустыни.

Экипаж танка M1 Abrams составляют четыре человека: командир, наводчик, зарядчик, механик-водитель.

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M1 Abrams: характеристики

Важным элементом конструкции любой бронированной машины является степень защищенности и вид вооружения. Броня M1 Abrams была создана на основе разработки Чобхэма от британских специалистов.

Техника покрыта композитной броней из стали, керамики и кевлара, а также дополнительно покрывается защитой над ходовой и кормовой частями и топливными баками.

Из-за своей брони он является одним из самых тяжелых танков, вес — приблезительно 57 т.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Есть газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подведении танка.

Другие характеристики M1 Abrams:

броня — Чобхэм, многослойная противоснарядная композитная броня, усиленная обедненным ураном;

операционная дальность — 410 км;

скорость — 72 км/ч (шоссе), 48 км/ч (по пересеченной местности);

главное вооружение — 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов;

второстепенное вооружение — 1×12,7-мм крупнокалиберный пулемет M2HB и 2×7,62-мм M240 пулеметов;

двигатель — Honeywell AGT1500С многотопливный газотурбинный двигатель 1500 л.с. (1120 кВт);

емкость топливных баков — 1900 л.

Модернизация M1 Abrams

Самая современная версия M1 Abrams — M1A2 SEPv3. Эта модель может использовать снаряды воздушного взрыва, имеет комплект брони нового поколения NGAP и обновление оборудования связи и программного обеспечения. На эту же машину устанавливается комплекс активной защиты Trophy, предназначенный для уничтожения вражеских снарядов на подлете.

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Главное фото: US Army

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