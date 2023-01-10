Танки Leopard: что в них особенного, почему они так необходимы Украине и кто может их передать

В войне против России косвенно участвуют большинство стран мира. Украина просит только одного: больше вооруженной помощи, чтобы уберечь жизни наших военных и быстрее победить врага.

Еще с начала осени 2022 года активно обсуждается возможность передачи украинцам немецких танков Leopard. Что это за танк, кто его может передать и особенность Леопардов на войне — рассказываем в материале.

Танки Leopard: характеристика

Leopard 1 стал первым изготовленным танком по завершении Второй мировой войны. Работа над ним началась в 1950-х годах, а на вооружение взят 12 странами в 1965 году.

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Двигатель: турбированный дизель 1500 л.

Пушка: 120 мм, длина ствола — 44 калибра

Вес боевой единицы: 55 т

Максимальная скорость: 68 км/ч

Скорость заднего хода: до 31 км/ч

Leopard считается чуть ли не иконой удачного сочетания характеристик боевой машины. Конечно, базовая версия претерпела многие изменения, а танк имеет несколько вариаций.

Leopard A1;

Leopard A2;

Leopard A3;

Leopard A4;

Leopard A1А1;

Leopard A5;

Leopard A6.

В танках Leopard заложены все четыре основных компонента эффективности танка на поле боя: огневые мощности 120-мм пушки, высокий уровень защиты, маневренность и совершенная система управления огнем.

И с каждой новой модернизацией машины все эти четыре параметра только возрастали.

В частности, в версии Leopard 2A4, серийное производство которой длилось с 1985 по 1992 год, уже были установлены тепловизионные прицелы от Zeiss, полностью цифровая система управления огнем, установлена новая башня с броней с элементами из вольфрама и титана, а в арсенал добавлены новые типы.

Широкое распространение получила модификация Leopard 2. Именно такие танки необходимы Украине для успешного контрнаступления на Востоке и Юге страны.

Почему Украине необходимы танки Leopard 2

Быстрое контрнаступление украинцев на Харьковском и Херсонском направлениях нанесло не только удар по российским войскам, но и всколыхнуло весь мир.

Однако аналитик Мюнхенской конференции по безопасности и эксперт по Восточной Европе Нико Ланге считает, что ВСУ сложно будет освободить захваченную россиянами территорию между городами Херсон и Мариуполь прежде всего из-за географических и рельефных особенностей этого региона.

— Пока мало средств для успешного проведения контратак, особенно посреди безграничной степи. Именно поэтому Украина активно ищет помощь в виде боевых машин пехоты и боевых танков, — пояснил аналитик в комментарии DW.

Кто может предоставить нам танки Leopard 2

Украинские политики и министры активно настаивают и склоняют Германию стать главным союзником по снабжению тяжелым оружием для сил обороны Украины. Но главы ФРГ, в том числе и Олаф Шольц, заявляют: Германия не готова единолично, без партнеров, предоставлять Украине такое вооружение.

В то же время заявления других руководителей Германии свидетельствуют, что передача Leopard — это лишь вопрос времени и договоренностей.

Издание Politico пишет, что Польша и Франция непублично давят на Германию, чтобы та передала в Украину желаемые танки. Вероятно, после такого шага Leopard’ы поедут к нам не только из Германии, но и из других стран Европы.

— Менее чем через неделю после того, как Германия наконец-то согласилась поставить Украине боевые машины пехоты Marder, растет давление на Берлин, чтобы усилить его и отправить современные боевые танки, — пишут в издании.

Германия не может исключать поставки танков Leopard, более тяжелых боевых машин, чем Marders, для поддержки украинских военных сил в будущем, заявил министр экономики страны Роберт Хабек. Об этом сообщает Reuters.

Глава оборонного комитета Бундестага Мари-Агнесс Штрак-Циммерман в своем Twitter заявила, что о передаче танков Украине речь шла во время дискуссий в Госдепартаменте, Конгрессе и Сенате.

Наши партнеры ожидают, что Германия выполнит свои обязательства. Мы не должны покинуть Украину. Вам нужны эти танки.

Das wurde mir auch bei meinem Besuch in #Washington in allen meinen Gesprächen im Außenministerium, im Kongress und im Senat bestätigt. Unsere Partner erwarten, dass Deutschland seiner Verantwortung gerecht wird. Wir dürfen die Ukraine nicht im Stich lassen. Sie brauchen Panzer. https://t.co/Vm1VkS36xF — Marie-Agnes Strack-Zimmermann (@MAStrackZi) December 7, 2022

Польша также призывает Запад создать коалицию для поставки Украине тяжелого вооружения.

60-тонные Leopard 2 стоят на вооружении в Германии, Испании, Польше, Греции, Дании и Финляндии. Танк имеет 120-мм пушку, современную систему защиты и броню.

Кстати, Финляндия также рассматривает возможность передачи танков Leopard Украине, однако отмечает, что это должна быть коллективная помощь всех стран, потому что в приоритете в приграничной с РФ страны есть ее собственная обороноспособность.

Важно понимать, что без согласия Германии на релокацию танков ни одна страна Европы не сможет предоставить Leopard’ы Украине.

Чтобы лучше понимать, почему Украине так необходима вооруженная помощь, стоит прочесть об актуальной ситуации на Луганском и Донецком направлениях. Мы писали об этом в другом материале.

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