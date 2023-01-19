Война в Украине

Броню этой техники невозможно уничтожить? Что известно о танках M1 Abrams: характеристики и особенности

Богдана Макалюк, редактор сайта 19 января 2023, 16:00
Броню цієї техніки неможливо знищити? Що відомо про танки M1 Abrams: характеристики та особливості

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