Броню этой техники невозможно уничтожить? Что известно о танках M1 Abrams: характеристики и особенности

В последнее время разные страны мира начали объявлять о все большей поддержке Украины и предоставлении нового вооружения. Бронетехника, системы ПВО и новые танки могут приехать в Украину уже совсем скоро.

Еще в апреле президент США Джо Байден подписал ленд-лиз для Украины. США объявили, что готовы предоставить нам ЗРК Patriot, кроме этого нам нужны танки, в том числе M1 Abrams. Касательно этой техники до сих пор продолжаются обсуждения.

Советник Пентагона по политическим вопросам Колин Каль заявил, что Пентагон все еще не готов удовлетворить требования Киева по поставке танков M1 Abrams.

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— Я просто не думаю, что мы готовы… Танк M1 Abrams — это очень сложная техника. Это дорого. На нем тяжело тренироваться. У него есть реактивный двигатель, — сказал Каль. Об этом сообщает Reuters.

Мы расскажем о характеристиках и особенностях американских танков M1 Abrams.

Танк М1 Abrams: что это за техника

М1 Abrams — американский танк третьего поколения. Он был принят на вооружение США в 1980 году. Эту модель танка использовали во всех военных операциях, в которых участвовали Штаты с 1990-х годов.

Танк М1 Abrams проверили в действии во время военных операций на Ближнем Востоке, Ираке, Афганистане и Йемене. Сейчас этот вид танка имеют на вооружении такие страны: США, Австралия, Ирак, Кувейт, Марокко, Саудовская Аравия.

А в апреле 2022 года Польша подписала контракт на сумму $4,75 млрд для снабжения 250 единиц танков М1 Abrams.

Особенности танка М1 Abrams

К моменту конструирования M1 Abrams имел некоторые несовершенства, однако постоянно продолжались модернизации техники.

Этот танк стал первым, у которого есть оснащение противотанковым снарядом с обедненным ураном. Этот снаряд может повредить любую другую бронетехнику.

США приняли на вооружение М1 Abrams в классических цветах НАТО — темно-зеленом и черном. Однако можно увидеть технику бледно-коричневого цвета. Это потому, что во время военных операций на Ближнем Востоке их перекрашивали в оттенки пустыни.

Экипаж танка M1 Abrams составляют четыре человека: командир, наводчик, зарядчик, механик-водитель.

M1 Abrams: характеристики

Важным элементом конструкции любой бронированной машины является степень защищенности и вид вооружения. Броня M1 Abrams была создана на основе разработки Чобхэма от британских специалистов.

Техника покрыта композитной броней из стали, керамики и кевлара, а также дополнительно покрывается защитой над ходовой и кормовой частями и топливными баками.

Из-за своей брони он является одним из самых тяжелых танков, вес — приблезительно 57 т.

М1 Abrams оснащен баллистической системой управления огнем, в основной прицел наводчика GPS встроен лазерный дальномер и тепловизионный прибор. Есть газовая система защиты от пожаров и детонации боекомплекта при подведении танка.

Другие характеристики M1 Abrams:

броня — Чобхэм, многослойная противоснарядная композитная броня, усиленная обедненным ураном;

операционная дальность — 410 км;

скорость — 72 км/ч (шоссе), 48 км/ч (по пересеченной местности);

главное вооружение — 105-мм нарезная танковая пушка M68 с возможностью размещения 55 снарядов;

второстепенное вооружение — 1×12,7-мм крупнокалиберный пулемет M2HB и 2×7,62-мм M240 пулеметов;

двигатель — Honeywell AGT1500С многотопливный газотурбинный двигатель 1500 л.с. (1120 кВт);

емкость топливных баков — 1900 л.

Модернизация M1 Abrams

Самая современная версия M1 Abrams — M1A2 SEPv3. Эта модель может использовать снаряды воздушного взрыва, имеет комплект брони нового поколения NGAP и обновление оборудования связи и программного обеспечения. На эту же машину устанавливается комплекс активной защиты Trophy, предназначенный для уничтожения вражеских снарядов на подлете.

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Главное фото: US Army