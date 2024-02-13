Город без света, школы закрывают! Последствия ночной атаки на ТЭС в Днепре сегодня

Фактически ни одни сутки в Днепре не проходят без обстрелов. И, к сожалению, эта ночь не стала исключением. В ночь на 13 февраля россияне в очередной раз атаковали Днепр БпЛА типа Shahed. Об этом сообщает председатель Днепровской ОГА Сергей Лысак в своем Telegram-канале.

Удар РФ по Днепру: что известно

По его словам, в Днепровском районе наши защитники сбили 10 БпЛА. Однако есть и попадания в Днепре.

— Под ударом оказался энергетический объект. Возник пожар, который погасили спасатели, — отметил Лысак.

Также россияне попали и по объекту инфраструктуры города, в результате чего поднялся пожар, который к утру потушили.

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Как отмечает мэр города Борис Филатов, из-за ночной атаки сейчас эвакуируют одну из больниц города, сливают систему отопления и вывозят большое количество паллиативных больных людей.

Кроме того, в Приднепровском районе Днепра закрывают школы. Филатов пишет, что систему удержать не получится, поскольку по прогнозам синоптиков ожидается похолодание.

В ДТЭК сообщили, что в результате российской атаки одна из их теплоэлектростанций прекратила производство электроэнергии.

Враг продолжает осуществлять систематические террористические атаки по гражданским и энергетическим объектам Украины. В ночь с 12 на 13 февраля в результате обстрела пострадала одна из теплоэлектростанций ДТЭК, — отмечается в сообщении.

К счастью, обошлось без пострадавших. Однако в результате атаки было серьезно повреждено оборудование предприятия. Сейчас энергетики работают над ликвидацией последствий после российского обстрела и восстановлением работы ТЭС.

Позже Сергей Лысак сообщил, что по состоянию на утро энергетики уже провели электричество во все дома, где после взрывов в Днепре во время атаки дронов исчез свет.

Ранее мы рассказывали о РЭБ-системе Покрова украинского производства, которая поможет уменьшить количество “прилетов” российских ракет и дронов.

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