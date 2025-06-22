Для тебя Война в Украине

Украинцы в Польше стали зарабатывать на треть больше, захотят ли они домой

Ольга Петухова, редактор сайта 22 июня 2025, 17:00
украинцы в польше
Фото Pexels

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