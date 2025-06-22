Украинцы в Польше стали зарабатывать на треть больше, захотят ли они домой

Война продолжается, но уже сейчас те, кто остаются в Украине, задумываются: кто же будет ее отстраивать, если уехавшие не вернутся? Теряет ли наша страна своих граждан за границей?

Опыт Польши показывает, что наши соотечественники там набираются опыта и знаний, которые однажды могут пригодиться дома. Но вернутся ли они? О всех за и против этого процесса — в материале.

Украинцы поднимают польскую экономику — это статистика, а не миф

Отчет Deloitte свидетельствует, что украинские беженцы в Польше — это, прежде всего, женщины с детьми, которые убегали от войны. Несмотря на страх, боль и тревогу за родных, эти женщины нашли работу и справляются с трудностями. 80% доходов украинских семей в Польше — самостоятельный заработок.

Это свидетельствует о том, что у наших беженцев есть огромный потенциал и они приобретают новый, полезный для себя опыт.

Пока он действительно работает на зарубежье:

В 2024 году уехавшие в Польшу украинцы добавили в ее экономику 2,7% ВВП — это почти 99 миллиардов злотых.

А это значит, что наши беженцы не являются обузой для польской экономики, они находят работу и, согласно статистике, за два года их средняя зарплата выросла на треть: с 3100 злотых до 4000 злотых нетто.

Причем пользу от труда украинцев получает и сама Польша, в тех районах, где работает больше украинцев, возросла занятость и среди поляков.

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Вернутся ли украинские беженцы из Польши домой

Чтобы ответить на этот вопрос, следует учитывать другой аспект пребывания наших в Польше, который может способствовать их возвращению. Многие украинцы имеют высшее образование, но не могут полноценно реализовать себя.

В первую очередь мешает незнание языка (лишь 18% владеют польским), невозможность реализовать себя в приобретенной дома профессии (лишь 3,6% работают по специальности) или отсутствие польского паспорта.

К примеру, получить в государственном секторе должность учителя или медсестры без него невозможно. А это значит, что Польша не может полностью распорядиться тем потенциалом, который есть в украинцах.

К тому же, на выборах некоторые политики в Польше муссируют тему защиты страны от иностранцев и якобы отбирание мигрантами рабочих мест. Так что даже те украинцы, которые работают и платят налоги, начинают чувствовать себя некомфортно.

Так что интеграция наших в Польше не означает, что Украина их потеряла. Напротив — пока они приобретают опыт и навыки, которые могут стать очень ценными при возвращении домой.

Более того, именно тогда, когда беженцы чувствуют себя внешне стабильно в новой стране, у них чаще появляется желание вернуться — сделать сознательный выбор, а не вынужденно уехать. Многие уже имеют деловые контакты, знают принципы работы бизнеса в ЕС, овладели новыми навыками, которые пригодятся дома.

Но это желание может исчезнуть, если они будут опасаться, что нежелательны дома. Поэтому главная задача не просто ждать, что беженцы вернутся, а создать такие условия, чтобы они сами этого хотели: приехать в справедливую и перспективную Украину. Их опыт — это большая инвестиция в наше общее будущее.

Источник: Sestry.eu.

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