УМПБ‑5: характеристики новой дальнобойной авиабомбы России, которой она ударила по Харькову

24 июля 2025 г., во время дневного налета на Харьков, российская авиация впервые применила по городу новый управляемый планерный боеприпас УМПБ 5.

Почему он является большей угрозой, чем КАБы предыдущих модификаций — разбираемся в материале.

Характеристика УМПБ 5

Два УМПБ 5 были выпущены из самолета Су 34 из района города Строитель в Белгородской области России.

Их дальность пуска составила около 100 км, и эта дальность полета — ключевой признак нового боеприпаса.

Используя УМПБ 5, российские самолеты не входят в зону поражения большинства украинских средств ПВО.

А разрушительные последствия удара показывают, что боеприпас оказывает существенно большее взрывное действие, чем предыдущие УМПБ Д 30СН.

В целом, аббревиатура УМПБ расшифровывается как: универсальный межвидовой планерный боеприпас.

До появления этого нового вооружения в открытых источниках чаще всего упоминали его младшего брата УМПБ Д 30СН с боевой частью около 100 кг и заявленной дальностью до 90-120 км.

Он использует инерционную и спутниковую навигацию (ГЛОНАСС), имеет сложные крылья и X подобные рули.

УМПБ 5 — более тяжелый вариант этой же линейки вооружения с примерно 250 килограммовой боевой частью и дальностью, которая также достигает около 100–120 км.

Разница между разновидностями этих дальнобойных авиабомб состоит в первую очередь в более мощной ударной волне и большем поле обломков новой пятой модификации.

Большая масса взрывчатого вещества и более толстый корпус означают больше осколков, летящих на сотни метров.

Типичная картина поражения боеприпасом такого веса – это глубокие воронки в асфальте или грунте, выбитые окна и деформация несущих конструкций в зданиях в радиусе десятков метров, а также пожары и детонация горючего в авто рядом с эпицентром.

Именно так и произошло в Харькове 24 июля: кроме прямого удара, взрывная волна и осколки повредили гражданскую застройку и транспорт, многие были ранены обломками стекла и строительных материалов.

Используя новые дальнобойные авиабомбы, враг ставит под угрозу большинство пограничных с Россией областей.

А именно: Черниговщину, Сумщину, Харьковщину, Донбасс, Днепропетровщину, Запорожье и Херсонщину.

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