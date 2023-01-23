От соседей до далеких друзей: в какие страны могут поехать украинские беженцы в 2023 году

Война забрала у многих украинцев немало близких сердцу элементов жизни. Кто-то потерял дом, некоторым не удалось сохранить работу, а некоторые больше никогда не увидят самых родных людей.

Есть люди, которые потеряли все и сразу и из-за боевых действий были вынуждены уехать из Украины. Некоторым украинцам необходимо было спасать близких.

Кроме того, война не останавливает ход, а лишь увеличивает свой вес в днях и потерях. Поэтому для многих вопрос, куда могут поехать украинские беженцы, остается актуальным и по сей день. Ниже делимся списком стран, готовых приютить граждан Украины в 2023 году.

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Польша

Многие украинцы после начала полномасштабной войны чаще всего отправлялись именно в Польшу. В 2023 году те, кто спасает себя и родных от боевых действий, тоже могут поехать именно в эту страну.

Однако необходимо будет обосновать причину своего визита, например, активные боевые действия в месте жительства.

Но следует помнить, что согласно спецзакону о помощи гражданам Украины уже с 1 февраля украинцы должны будут самостоятельно покрывать 50% расходов на свое проживание, но не более 40 злотых за человека на сутки.

А уже с 1 мая украинцы, которые живут в Польше уже более полугода, должны будут покрывать 75% расходов на свое проживание, но не больше 60 злотых за человека на сутки.

Правило не распространяется на следующие категории лиц

несовершеннолетние дети;

беременные женщины;

люди с инвалидностью;

пенсионеры;

многодетные родители;

лица с детьми, младше одного года;

лица и семьи, находящихся в тяжелом финансовом положении.

Германия

Также украинцы могут переехать в Германию на срок до 90 дней без специального вида на жительство, спасаясь от боевых действий.

Но если граждане Украины стремятся остаться в Германии на более длительный срок, то им необходимо подать документы на разрешение на проживание для временной защиты.

Сделать это можно в миграционной службе по месту жительства или временного пребывания.

Великобритания

Украинцы, стремящиеся уехать в Великобританию, могут воспользоваться программой Дома для Украины.

В таком случае необходимо найти гражданина Великобритании, который согласится предоставить временное жилье. Однако пользоваться таким гостеприимством можно не менее полугода.

Кроме того, поехать в Великобританию могут те, кто имеет родственников в стране. Таким образом, они смогут получить визу для воссоединения с членами своей семьи. Это может быть мать, отец, ребенок, брат, сестра, муж, жена. Выдается данный документ на три года.

Чехия

Также украинцы могут поехать в Чехию. В таком случае граждане Украины получат временное место проживания на месяц в спортзале или жилье на срок до 150 суток в отеле. Затем придется искать жилье самостоятельно.

Словакия

Украинцы в Словакии могут оформить статус временной защиты, что облегчит жизнь на время пребывания в стране и предоставит дополнительные права и преимущества.

Такой статус может быть предоставлен до 4 марта 2023 года с автоматическим продлением на полгода. Однако страна не может предоставить временную защиту на срок больше одного года.

Франция

Еще одна страна, которая может приютить украинцев, — это Франция. Граждане Украины, имеющие вид на жительство в статусе бенефициар временной защиты, смогут получить там финансовую помощь от правительства.

Этот статус необходимо обновить через полгода после его получения. Если этого не сделать, то выплаты будут отменены.

Война показала, что наш мир еще не лишился умения любить и помогать. Из-за обстоятельств миллионы украинских беженцев вынуждены были искать убежище в других странах. К счастью, многие приютили украинцев в своих домах. В их числе и знаменитости. Читай, какие известные люди приютили украинских беженцев у себя.

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