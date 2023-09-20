Эта попытка стала успешной. Верховная Рада поддержала публичное открытие электронных деклараций

Сегодня, 20 сентября, Верховная Рада проголосовала за публичное открытие электронных деклараций. Читай в нашем материале, как голосовали депутаты и какие обязанности они будут иметь во время военного положения.

Верховная Рада проголосовала за публичное открытие электронных деклараций

Верховная Рада поддержала законопроект с правкой президента Владимира Зеленского. Об этом стало известно от народного депутата Ярослава Железняка.

Новый закон поддержал 341 депутат. Голосовали депутаты так:

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Слуга народа — 214;

214; Европейская солидарность — 22;

22; Батьківщина — 13;

13; Платформа за життя та мир — 18;

18; За майбутнє — 11;

11; Голос — 18;

18; Довіра — 17;

17; Відновлення України — 12;

12; Внефракционные — 16.

Открытые электронные декларации необходимы для выполнения всех требований ЕС по антикоррупционной реформе Украины. В начале полномасштабной войны обязательное публичное декларирование было приостановлено.

На потребность проголосовать за этот закон намекали послы стран G7 и ЕС с января 2023.

Ранее, 5 сентября, ВР не поддержала законопроект №9534 о возвращении е-декларирования с незамедлительным открытием реестра. На сайте Президента появилась петиция о требовании ветировать законопроект, который набрал необходимое количество голосов менее чем за сутки.

В результате Владимир Зеленский ветировал законопроект и призвал нардепов принять решение, которого ждет народ Украины и иностранные партнеры.

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