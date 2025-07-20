Во время службы украинский военный обнаружил зуб мамонта

Военнослужащий из Ровенской области во время укрепления позиций неподалёку от границы с Беларусью обнаружил необычный предмет в земле — по форме он напоминал камень, но имел характерные признаки зуба. Позже выяснилось: это останки мамонта, пролежавшие в грунте более 12 тысяч лет.

Об этом сообщает Ровенская областная военная администрация. Сначала военный подумал, что нашёл обычный камень, однако форма, рельеф и цвет материала указывали на нечто иное.

Предмет имел необычную структуру и совсем не был похож на что-то современное — скорее на зуб доисторического животного.

На момент находки мужчина проходил процедуру увольнения из рядов ВСУ. Служил неподалёку от белорусской границы, на севере Ровенской области.

Именно там, в момент тишины и работы над укреплениями, он заметил в земле нечто необычное.

Находка оказалась не просто интересной, а палеонтологически ценной.

Фото: Ровенская ОВА

Сергей сообщил о ней в Управление по делам ветеранов Ровенская ОГА. Далее последовало взаимодействие с учёными и передача останков в Здолбуновский краеведческий музей.

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Находку идентифицировали как зуб мамонта.

По словам директора музея Александра Чижевского, речь идёт о мамонте, который мог обитать на территории Древней Волыни более 12 тысяч лет назад.

— Это не просто останки — это мост между эпохами. Солдат XXI века, который защищает свою землю, находит след животного, жившего здесь задолго до появления государств. Это символичная находка, — отмечает директор.

Зуб мамонта уже официально взят на учёт. В ближайшее время его внесут в Электронный государственный реестр национального музейного фонда.

В Здолбуновском краеведческом музее он займёт достойное место среди других экспонатов, рассказывающих об истории края.

Главное фото: Ровенская ОВА.

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