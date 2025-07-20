Для тебя Война в Украине

Во время службы украинский военный обнаружил зуб мамонта

Юлия Хоменко, редактор сайта 20 июля 2025, 21:00
Во время службы украинский военный обнаружил зуб мамонта

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