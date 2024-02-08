Не Дія: Федоров намекнул, на какой платформе ждать электронный военный билет

В Украине идет мобилизация, а локомотив цифровизации на полную курсирует к максимальному упрощению процессов жизнедеятельности государства и украинцев. Многих интересует: будут ли электронные военные билеты в Дії и создадут ли там электронный кабинет призывника?

На эти вопросы ответил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes.

Военный билет в Дії: что известно

Михаил Федоров говорит: цифровизация стала некоторой поп-культурой, которую уже невозможно остановить. Однако в реализации проекта военного билета в Дії он не уверен.

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— Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в Дії.

Однако вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности. И анонсировать это будем по отдельности, возможна отдельная система.

Этот вопрос пока прорабатывается. Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении, — отметил Федоров.

Также министр цифровой трансформации отметил, что сейчас Минцифра совместно с МОУ работает над введением электронного военного билета, однако он будет не в Дії.

Так же, у Дії не будет военного электронного кабинета.

Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток у Дії не будет тоже, — сказал Михаил Федоров.

Что такое электронный реестр призывников и как он будет работать, мы рассказывали раньше.

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