Не Дія: Федоров намекнул, на какой платформе ждать электронный военный билет

В Украине идет мобилизация, а локомотив цифровизации на полную курсирует к максимальному упрощению процессов жизнедеятельности государства и украинцев. Многих интересует: будут ли электронные военные билеты в Дії и создадут ли там электронный кабинет призывника?
На эти вопросы ответил министр цифровой трансформации Михаил Федоров в интервью Forbes.
Михаил Федоров говорит: цифровизация стала некоторой поп-культурой, которую уже невозможно остановить. Однако в реализации проекта военного билета в Дії он не уверен.
— Там есть определенная логика. Пока не могу ее спойлерить. Скажем так, это может быть военный билет в Дії.
Однако вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности. И анонсировать это будем по отдельности, возможна отдельная система.
Однако вероятнее всего, его не будет. Сейчас мы работаем над этим проектом в отдельности. И анонсировать это будем по отдельности, возможна отдельная система.
Этот вопрос пока прорабатывается. Будет правильно, если Минобороны первым анонсирует новость в этом направлении, — отметил Федоров.
Также министр цифровой трансформации отметил, что сейчас Минцифра совместно с МОУ работает над введением электронного военного билета, однако он будет не в Дії.
Так же, у Дії не будет военного электронного кабинета.
Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток у Дії не будет тоже, — сказал Михаил Федоров.
Для этого будет создана отдельная информационная система на базе Минобороны. Повесток у Дії не будет тоже, — сказал Михаил Федоров.
Что такое электронный реестр призывников и как он будет работать, мы рассказывали раньше.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.