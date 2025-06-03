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Военный омбудсмен в Украине: закон, кто назначает и полномочия

Виктория Мельник, журналист сайта 03 июня 2025, 13:15
Военный омбудсмен в Украине: закон, кто назначает и полномочия
Фото Pexels, Facebook

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