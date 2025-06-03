Военный омбудсмен в Украине: закон, кто назначает и полномочия

Через начало полномасштабного вторжения украинская армия пополнилась тысячами добровольцев и мобилизованных. Поэтому военная структура требовала изменений, потому что старые советские подходы не будут работать для людей, борющихся за свое европейское будущее.

Одной из систематических проблем стало нарушение прав военных и отсутствие человека, который мог бы защищать права этих людей и помогать им в различных ситуациях, происходящих в жизни и на службе.

Среди людей появились разговоры о военном омбудсмене. На запрос отреагировал президент Украины Владимир Зеленский: он в своем традиционном обращении отметил необходимость создания должности военного омбудсмена.

Что об этом известно и что должен делать военный омбудсмен, рассказываем далее в материале.

Верховная Рада поддержала закон о военном омбудсмене

3 июня 2025 года Верховная Рада поддержала законопроект о военном омбудсмене. Он определяет правовой статус, задачи и деятельность омбудсмена в должности. О результатах голосования сообщил нардеп Ярослав Железняк. Поддержали законопроект 287 народных депутатов. Сейчас он ждет второго чтения.

Согласно законопроекту 13266, назначать в Украине военного омбудсмена и его заместителей будет президент. Как вспомогательный орган создадут Офис военного омбудсмена. В документе изложены порядки подачи и рассмотрения жалоб военнослужащих, проведение проверок и взаимодействие омбудсмена с государственными органами.

Ежегодно военный омбудсмен должен будет отчитаться президенту о результатах работы.

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Зеленский о должности военного омбудсмена

Во время своего традиционного обращения к народу, Владимир Зеленский вечером 29 декабря 2024 выделил важный вопрос относительно объективной потребности создать особый институт военного омбудсмена.

По словам Зеленского, нужен человек, который будет защищать права военных и сотрудничать с Минобороны и другими институтами для реальной помощи воинам.

— Мы обсуждали создание такого института с министром обороны Украины, с военным командованием, а также с представителями гражданского общества — много было мнений.

И сейчас подготовлено первое решение — указ о назначении уполномоченного президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов. Чтобы приступить к этой работе и подготовить запуск института омбудсмена.

Я выбрал кандидатуру — сильную кандидатуру. Указ будет опубликован завтра (30 декабря — ред.), — сообщил Владимир Зеленский.

Он также добавил, что основными системными основами деятельности военного омбудсмена будут полномочия, финансы и т.д.

— Должны уже скоро дать старт работе военного омбудсмена, — добавил президент Украины.

30 декабря Владимир Зеленский сообщил, что подписал указ о назначении Ольги Решетиловой (Кобылинской) уполномоченной президента Украины по защите прав военнослужащих и членов семей наших воинов.

Ольга — известная, опытная и эффективная украинская правозащитница. Уже многое сделала для развития наших государственных институций, для поддержки украинцев.

Ольга Решетилова: что о ней известно

Ольга Решетилова — глава Медийной инициативы по правам человека. До этого, в 2014 году, успела стать одним из соучредителей фонда поддержки украинской армии Повернись живим. Она ездила на фронт, где наблюдала, как нарушаются права бойцов. В своих материалах Ольга много рассказывала об этом.

В 2015 году оставила работу в фонде, чтобы сконцентрироваться на журналистских и общественных расследованиях.

В сентябре 2016 года Решетилова была одной из организаторов Медийной инициативы за права человека (МИПЧ) — неправительственной организации, которая документирует преступления и нарушения прав человека во время войны с Россией. Именно МИПЧ активно пропагандировала идею создания института военного омбудсмена. Впоследствии Решетилова стала руководительницей МИПЧ.

В 2019 году Кабмин назначил Ольгу Решетилову в состав Комиссии по избранию главы Национального агентства по предотвращению коррупции.

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