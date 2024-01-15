Погода была нелетная. Что известно об уничтожении российского самолета А-50 и пункта управления Ил-22

Вчерашнее воскресенье стало очень продуктивным для наших военных и печальным для врага. Но россиянам не привыкать, ведь недавно они потеряли еще несколько самолетов. По крайней мере те исчезли со всех радаров. Потому рассказываем все, что известно об уничтожении российского самолета А-50 и воздушного пункта управления ИЛ-22 над Азовским морем.

ВСУ сбили российский самолет А-50 и подбили Ил-22? Есть ли подтверждение

Вчера вечером начала появляться информация о вероятном сбитии ВСУ российского самолета А-50 и подведении ИЛ-22 над Азовским морем.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал подтверждение, что воины Воздушных Сил ВСУ уничтожили вражеский самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушный пункт управления противника Ил-22.

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В эфире телемарафона пресс-секретарь Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала, что известно о сбитии двух российских самолетов.

Понимание того, что на южном направлении для авиации существует существенная опасность, у врага было. Мы предупреждали, погода не способствовала, поэтому выводы соответствующие, — сказала Гуменюк.

— Мы не раз говорили, что построение нашей обороны и боевой работы в дальнейшем связано со своеобразной полосой невозвращения, поэтому эти самолеты не вернулись.

Также известно, что вчера российские оккупанты потеряли связь с бортами А-50 и ИЛ-22М. А в центральной части Азовского моря со вчерашнего вечера нет бортов с включенными транспондерами.

Самолет ДРЛО А-50 мог быть сбит в районе Азовского моря над Бердянском. А Ил-22М, вероятно, потерпел аварию на подлете к Крыму, ведь вчера вечером был перекрыт Керченский мост.

Приблизительная стоимость самолета А-50 — $330 млн. Таких на вооружении у РФ было три. Также есть шесть А-50У.

Об успехах в сбитии российских самолетов свидетельствует и сообщение Командующего Воздушными силами ВСУ Николая Олещука, он написал:

Это вам за Днепр! Горите в аду, нелюди! P.S. Пока без деталей.

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