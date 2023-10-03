Оккупационные войска нанесли авиаудар по Антоновке — есть жертва

Нарушение правил и обычаев войны. Никто в мире и не мог подумать, что законы и международные нормы кто-нибудь решится нарушать. Но российские оккупанты не только пренебрегают правилами, но и каждый раз демонстрируют такую ​​жестокость, которая поражает не меньше, чем ракеты.

И сегодня, 3 октября, россияне обстреляли поселок Антоновка Херсонской области, чем снова продемонстрировали свое хищническое нутро преступника.

Что известно об обстреле Антоновки

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин 3 октября сообщил об обстреле Антоновки российскими оккупантами.

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В результате атаки захватчиков, по обновленной информации, пострадали пять человек. В частности, смертельные ранения получил 69-летний мужчина. В момент вражеского удара он находился в гараже.

Известно и травмирование трех женщин в возрасте 28, 48 и 65 лет, а также 63-летнего мужчины.

Всем пострадавшим медицинская помощь была оказана на месте.

Неизвестно, пытается ли враг превзойти показатели в прошлом месяце по попыткам убить мирных украинцев, но все же статистика обстрелов за сентябрь уже известна. Читай, сколько дронов РФ запустила по Украине в сентябре.

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