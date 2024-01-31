Харьков расположен недалеко от границы с РФ, поэтому сильно страдает от вражеских обстрелов. Поздно вечером 30 января стало известно, что оккупанты нанесли новый удар по городу.

Мы расскажем, что известно о взрывах в Харькове 30 января и каковы их последствия.

Взрывы в Харькове вечером 30 января 2024 года: что известно

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что есть зафиксированные попадания в Харькове. Оккупанты направили на область минимум шесть вражеских БпЛА. Повреждения получила гражданская инфраструктура.

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— Есть попадание в частный жилой дом в Салтовском районе Харькова. Также зафиксированы повреждения в Слободском районе, — сказал Синегубов.

Впоследствии стало известно, что в результате обстрела пострадали три человека. Они получили легкие ушибы и острую реакцию на стресс. Медики предоставили им помощь на месте.

В МВД уточнили:

— 85-летний мужчина получил осколочные ранения, первоочередную помощь ему оказали сотрудники полка полиции особого назначения, 44-летний мужчина подвергся контузии, у еще одного мужчины — острая реакция на стресс, — говорится в сообщении.

Глава Харькова Игорь Терехов сообщил, что в Слободском районе в двух многоэтажках выбиты стекла — утром начнут закрывать окна всех пострадавших квартир. Есть также побитые авто.

— Есть очередной пример того, что российский агрессор бьет по жилым кварталам, туда, где нет ни одной военной инфраструктуры. Терроризм в чистом виде, –—акцентировал Терехов.

Беспилотники поразили жилые районы Харькова: что известно о вечернем обстреле города 30 января / 2 Фотографии

Работа ПВО в ночь на 31.01.2024

В Воздушных силах ВСУ рассказали, что в ночь на 31 января 2024 года противник атаковал 20 ударными БпЛА типа Shahed-136/131 и тремя баллистическими ракетами Искандер-М.

Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 14 вражеских БпЛА в пределах Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Кировоградской и Харьковской областей.

К сожалению, сейчас многие города полностью или почти полностью уничтожены из-за ужасных обстрелов оккупантов. Ранее мы рассказывали о том, во что превратилась Авдеевка.

Фото: МВД Украины

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