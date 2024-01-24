Война в Украине

Третий обстрел в сутки, новые разрушения: последствия взрывов в центре Харькова вечером 23 января

Богдана Макалюк, журналист сайта 24 января 2024, 08:40
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