Утром 23 января 2024 года оккупанты нанесли удар по многоэтажке в Харькове, из-за этого десятки человек пострадали, а восемь — погибли.

Уже вечером 23 января оккупанты снова ударили по Харькову. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, это был третий обстрел Киевского района города за сутки.

Мы расскажем, что известно о взрывах в Харькове вечером 23 января 2024 года.

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Олег Синегубов сказал, что по предварительной информации после вечернего обстрела Харькова есть три попадания и повреждения гражданской инфраструктуры.

— Оккупанты попали в образовательное учреждение, повреждена жилищная инфраструктура, есть возгорание авто. Профильные службы работают на местах, — сказал председатель ОВА.

— Снова удар по жилой застройке. Никакого военного объекта там нет. Исключительно жилые дома или гражданская инфраструктура, такая как магазины, больницы, аптеки и т.д. Агрессор еще раз за этот день доказывает, что Россия это государство-террорист и прощения ему быть не может, — сказал глава Харькова Игорь Терехов.

Количество раненых после вечернего обстрела составляет восемь человек, среди них четырехлетняя девочка.

По словам Синегубова, оккупанты ударили по Харькову ракетами С-300 с территории российского Белгорода.

Обстрел Харькова: фото

Третий обстрел в сутки, новые разрушения: последствия взрывов в центре Харькова вечером 23 января / 2 Фотографии

Когда объявляют ракетную опасность, угрозу БпЛА и сигнал воздушной тревоги, нужно идти в укрытие или безопасное место. Проверить наличие угрозы поможет карта воздушных тревог.

Фото: Суспільне Харків

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