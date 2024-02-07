Утром, 7 февраля 2024 года, Россия нанесла ракетный удар по Украине. Еще ночью враг атаковал нашу страну дронами. Силам ПВО удалось сбить 12 из 15 дронов Shahed, сообщили в Генштабе.

Утром в Украине была объявлена ракетная опасность. В разных регионах работает ПВО, в некоторых городах, к сожалению, есть попадания. Читай, что известно об утренних обстрелах Украины 7 февраля 2024 года.

Взрывы в Киеве 7 февраля 2024 года: что известно

Киевская городская военная администрация объявила воздушную тревогу из-за угрозы пусков крылатых ракет с самолетов Ту-95МС. Позже в КГВА сообщили, что в Киеве работает ПВО.

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— В результате ракетного удара по Киеву зафиксировано падение обломков в Днепровском районе столицы. Оперативные службы направляются на место происшествия, — говорится в сообщении военной администрации.

Глава Киева Виталий Кличко добавил, что обломками повреждены две высоковольтные линии, часть жителей левого берега столицы без света. Также повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам.

В Голосеевском районе горят автомобили и помещения СТО, — сообщил Кличко.

В КМВА добавили, что в Днепровском районе повреждены линии электропередачи. Работают оперативные службы.

— По предварительной информации, в результате ракетного удара по Киеву в Голосеевском районе поврежден многоквартирный дом. Зафиксировано повреждение электросети, — сказали в КГВА.

Вместо будильников — ракеты: что известно об утренней атаке на Украину и взрывах в разных городах 7 февраля 2024 / 3 Фотографии

Фото: Константин Мельников, Факты ICTV

Экстренные службы сейчас работают в Голосеевском районе. В 18-этажном доме тушат возгорание на нескольких этажах. Также ликвидируют пожар в здании СТО.

В КГВА сообщили, что в Голосеевском районе, из многоэтажного жилого дома, где произошел пожар, эвакуированы 52 человека, восемь — спасены. 12 человек получили травмы. На месте продолжают работать отряды ГСЧС.

В результате пожара на станции СТО сгорело или повреждено около 40 авто. Пожар ликвидирован, на месте продолжает работать ГСЧС.

В результате обстрела Киева четыре человека погибли, а 40 получили ранения.

Силами и средствами противовоздушной обороны над Киевом и в районе столицы было поражено около двух десятков вражеских ракет, — сказал глава КГВА Сергей Попко.

Вместо будильников — ракеты: что известно об утренней атаке на Украину и взрывах в разных городах 7 февраля 2024 / 2 Фотографии

Взрывы в Харьковской области 7 февраля 2024 года: что известно

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов рассказал, что оккупанты нанесли четыре удара по Харьковской области.

— По предварительной информации, зафиксированы попадания в Слободском районе Харькова. Есть повреждения нежилой инфраструктуры, — сообщил он.

Взрывы в Николаеве 7 февраля 2024 года: что известно

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщил, что враг атаковал Николаев БпЛА типа Shahed-136/131 и ракетами воздушного базирования. В результате попаданий повреждено около 20 жилых домов.

Одного человека госпитализировали, но, к сожалению, мужчина скончался в реанимации. У него были тяжелые минно-взрывная и черепно-мозговая травма, сообщил глава города Александр Сенкевич.

Вместо будильников — ракеты: что известно об утренней атаке на Украину и взрывах в разных городах 7 февраля 2024 / 2 Фотографии

Также в Николаеве на участке подземного газопровода произошло возгорание. Кроме того, на территории инфраструктурного объекта повреждено и возник пожар технического сооружения. Сейчас возгорание локализовано.

Вместо будильников — ракеты: что известно об утренней атаке на Украину и взрывах в разных городах 7 февраля 2024 / 4 Фотографии

Луиза Еремина, Факты ICTV

Взрывы во Львовской области 7 февраля 2024 года: что известно

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий призвал жителей Львовской области не игнорировать воздушную тревогу. Позже он сообщил о взрывах в Дрогобыче.

По словам Козицкого, есть попадание в промышленный объект в Дрогобыче. Зафиксировано частичное разрушение здания. На площади около 300 м² длится пожар.

По состоянию на данный момент информации о пострадавших или погибших нет. Кроме того, наши Силы ПВО сбили одну ракету в Стрыйском районе. Жертв и пострадавших, а также повреждения объектов нет.

Работа ПВО 7 февраля 2024

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что для атаки враг использовал 64 средства воздушного нападения:

20 ударных БпЛА типа Shahed-136/131;

29 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

четыре крылатых ракеты Х-22 из бомбардировщиков Ту-22М3;

три крылатые ракеты морского базирования Калибр из носителей в Черном море;

три баллистических ракеты Искандер-М;

пять зенитных управляемых ракет С-300.

В результате боевой работы огневыми средствами Воздушных Сил и Сил обороны уничтожены 44 воздушных цели:

26 крылатых ракет Х-101/Х-555/Х-55;

три крылатые ракеты Калибр;

15 ударных БпЛА типа Shahed-136/131.

Реакция Владимира Зеленского на ракетный обстрел Украины 7 февраля 2024

— Очередная массированная атака против нашего государства. Шесть регионов находились под ударом врага. Все наши службы сейчас работают, чтобы преодолеть последствия этого террора, — написал президент.

Когда объявляют воздушную тревогу, нужно находиться в укрытии. Узнать наличие угрозы поможет карта воздушных тревог. А узнать ситуацию на фронте ты можешь с помощью карты боевых действий.

Фото: Александр Сенкевич та ВС ВСУ

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