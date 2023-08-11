Война в Украине

Взрывы в областях Украины: в Ивано-Франковской области от обстрела погиб ребенок

Виктория Мельник, редактор сайта 11 августа 2023, 13:33
вибухи в україні
Фото: Pexels

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