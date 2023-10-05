49 погибших! Россияне обстреляли село Гроза в Харьковской области — шокирующие последствия

Российские оккупанты продолжают показательно демонстрировать жестокость и совершать преступления на украинской земле. Сегодня, 5 октября, захватчики нанесли ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области.

Показательно жестокое российское преступление — удар ракеты по обычному продуктовому магазину, совершенно сознательный теракт, — пишет президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно про обстрел села Гроза

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, российские оккупанты около 13:15 обстреляли кафе и магазин, где было много гражданских людей.

Из-под завалов извлекли тела 49 погибших, среди них шестилетний мальчик. Также семь человек, в том числе один ребенок, получили ранения.

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В настоящее время медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим. Спасательные работы на месте продолжаются.

Россияне — это террористы, которые цинично и сознательно убили мирных людей, — добавил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Однако украинские защитники делают все возможное, чтобы вражеские атаки не повторялись. Читай об атаке на Смоленский авиационный завод от ГУР.

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