Война в Украине

Обновление законопроекта о мобилизации: что нового предусматривается для военных и призывников

Богдана Макалюк, журналист сайта 31 января 2024, 11:00
Законопроект про мобілізацію №10449: які основні положення
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