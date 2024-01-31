Обновление законопроекта о мобилизации: что нового предусматривается для военных и призывников

В Украине готовится новый законопроект о мобилизации. Предыдущая версия нуждалась в уточнении некоторых пунктов.
30 января 2024 года Кабинет Министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации.
— Комментарии и замечания по законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами.
Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимо урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных, — говорится в сообщении Минобороны.
В Минобороны рассказали об основных положениях обновленного законопроекта:
Если человек в течение десяти дней со дня вручения повестки не выполнил указанную обязанность или не явился в ТЦК (или заграничное дипломатическое учреждение), то суд может:
Соответствующие ограничения будут действовать до выполнения обязательств по отправленному требованию.
Согласно законопроекту повестки могут приходить человеку в электронный кабинет призывника.
Отмечается, что граждане будут обязаны:
По желанию для женщин вводится базовая военная служба в возрасте до 25 лет, если они не проходили базовую общевойсковую подготовку после прекращения или отмены правового режима военного положения.
Пригодные женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на военный учет. А женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной, могут стать на учет по желанию.
Но женщины на военном учете могут быть призваны или привлечены для военных работ добровольно.
Но женщины на военном учете могут быть призваны или привлечены для военных работ добровольно.
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