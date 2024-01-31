Обновление законопроекта о мобилизации: что нового предусматривается для военных и призывников

В Украине готовится новый законопроект о мобилизации. Предыдущая версия нуждалась в уточнении некоторых пунктов.

30 января 2024 года Кабинет Министров Украины одобрил и передал в Верховную Раду обновленную версию законопроекта о мобилизации.

— Комментарии и замечания по законопроекту учтены совместно с Генеральным штабом, правительством и народными депутатами.

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Этот законопроект определяет прозрачные правила мобилизационного процесса, а также необходимо урегулирование прав военнослужащих и военнообязанных, — говорится в сообщении Минобороны.

Основные положения законопроекта о мобилизации

В Минобороны рассказали об основных положениях обновленного законопроекта:

определяется четкий срок службы на период военного положения;

люди с инвалидностью всех групп освобождены от военной службы;

добровольцы по мобилизации имеют отсрочку на два месяца для решения личных вопросов и подготовки к мобилизации;

ежегодный основной отпуск во время действия военного положения, в течение календарного года может предоставляться по частям — не менее 15 календарных дней;

военнослужащие, освобожденные из плена, получат дополнительные 90 дней отпуска с сохранением денежного довольствия, если они решили продолжить службу;

после мобилизации все граждане проходят обязательную военную подготовку сроком в два-три месяца. Человек не может быть отправлен сразу на фронт после мобилизации;

срочная служба отменяется. Вместо нее вводится базовая военная подготовка. Человек в возрасте 18-24 лет самостоятельно выбирает, когда пройдет военную подготовку. Сама подготовка будет занимать максимум пять месяцев, при этом за человеком сохраняется его рабочее место, чего сейчас нет в действующем законодательстве;

человеку не нужно будет идти в ТЦК, чтобы обновить данные. Это можно будет сделать онлайн в личном кабинете или ЦНАП. Электронный кабинет будет создан на базе реестра военнообязанных Оберіг;

можно переезжать в другие города без разрешения ТЦК. После переезда нужно будет встать на учет по новому адресу;

исключается право на отсрочку от призыва у государственных служащих, работников БЭБ, ГБР, Государственной исполнительной службы. Работники Нацпола, ДБР, НАБУ, прокуратуры, БЭБ, Службы судебной охраны и патронатной службы больше не будут отсрочки;

государственные служащие бронируются как все. Категория Б и В — 50% от военнообязанных в определенном органе;

председатели городских и поселковых советов, территориальных громад имеют бронь;

денежное довольствие минимум 20 тыс. грн в месяц без учета дополнительного вознаграждения. Дополнительное вознаграждение на период действия военного положения от 30 до 100 тыс. грн.

Уклонение от повестки

Если человек в течение десяти дней со дня вручения повестки не выполнил указанную обязанность или не явился в ТЦК (или заграничное дипломатическое учреждение), то суд может:

временно ограничить выезд за пределы Украины;

временно ограничить право управлять транспортным средством;

наложить арест на средства и другие ценности, которые, в частности, хранятся в банках.

Соответствующие ограничения будут действовать до выполнения обязательств по отправленному требованию.

Выдача повесток

Согласно законопроекту повестки могут приходить человеку в электронный кабинет призывника.

Отмечается, что граждане будут обязаны:

регистрировать электронный кабинет призывника-военнообязанного;

проходить медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе согласно решению ВВК.

Мобилизация женщин: что известно

По желанию для женщин вводится базовая военная служба в возрасте до 25 лет, если они не проходили базовую общевойсковую подготовку после прекращения или отмены правового режима военного положения.

Пригодные женщины, имеющие медицинскую или фармацевтическую специальность, подлежат постановке на военный учет. А женщины, имеющие специальность или профессию, родственную военно-учетной, могут стать на учет по желанию.

Но женщины на военном учете могут быть призваны или привлечены для военных работ добровольно.

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