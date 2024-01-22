Война в Украине

Это вопрос справедливости: Зеленский рассказал, видит ли потребность в мобилизации 500 тысяч человек

Богдана Макалюк, журналист сайта 22 января 2024, 09:04
Зеленський про мобілізацію: чи треба мобілізувати 500 тисяч осіб
Фото: Сайт президента Украины

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