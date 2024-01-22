Это вопрос справедливости: Зеленский рассказал, видит ли потребность в мобилизации 500 тысяч человек

Президент Украины Владимир Зеленский в разных интервью объясняет позицию Украины касательно некоторых вопросов и проливает свет на некоторые важные темы.

В интервью британскому каналу Channel 4 News Зеленский рассказал о мобилизации в Украине.

Мобилизация 500 тыс. украинцев: мнение Зеленского

В августе 2023 к президенту обратились военные с просьбой дать возможность больше мобилизовать людей в армию. Также главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью The Economist был за то, чтобы расширить мобилизацию, чтобы была возможность заменить солдат на фронте. В декабре Зеленский поделился, что Генштаб попросил мобилизовать еще 450-500 тыс. украинцев, пишет РБК-Украина.

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В интервью для британского канала Владимир Зеленский заявил, что не видит сейчас необходимости мобилизовать в армию полмиллиона человек.

— Я лично на сегодняшний день пока не вижу необходимости мобилизовать полмиллиона людей. Не потому, что мне сейчас хочется ответить и кому-то понравиться. Просто это не только жизнь, жизнь — номер один. А вторая история — есть соответствующие действия и соответствующие операции. И поэтому я сегодня не увидел пока достаточно понятных деталей, чтобы сказать, что полмиллиона нужно мобилизовать, — объяснил он.

Кроме этого, мобилизацию нужно финансировать. По словам президента, на обеспечение мобилизации и военных партнеры не предоставляют средства.

Но Владимир Зеленский также говорит, что мобилизация — это о справедливости.

— Вопрос мобилизации — это, прежде всего, понимание, что это такое для разных верст общества.

Это вопрос справедливости, потому что есть люди, которые с первого дня на войне и то, что они не жалуются, это не значит, что нет возможности людям их заменить, им отдохнуть, — сказал президент.

Он добавил, что военные заслуживают того, чтобы их заменили на фронте. Если не хватает людей, то, по мнению Зеленского, нужно дать военным инструмент, чтобы это сделать. Речь идет о мобилизации и подготовке новобранцев.

— Справедливо заменить, кому-то справедливо отдохнуть. Несправедливо обходить, когда кто-то за тебя погибает, и справедливо, что человек должен знать, куда он идет, на сколько, насколько его подготовят и кто, — акцентирует глава государства.

Он считает, что нужен разумный и справедливый закон о мобилизации.

В Украине установлен возраст, с которого могут мобилизовать. Ранее мы рассказывали, с какого возраста мобилизация в Украине.

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