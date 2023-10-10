Война в Украине

Эта попытка стала успешной. Президент подписал законопроект о публичном открытии электронных деклараций

Анастасия Грубрина, редактор сайта 10 октября 2023, 11:00
Верховна Рада проголосувала за публічне відкриття електронних декларацій: що відомо
Фото: Unsplash

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