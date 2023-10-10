Эта попытка стала успешной. Президент подписал законопроект о публичном открытии электронных деклараций

10 октября президент Украины подписал законопроект №9534 о возвращении и открытии е-деклараций. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
Ранее, 20 сентября, Верховная Рада проголосовала за публичное открытие электронных деклараций. Читай в нашем материале, как голосовали депутаты и какие обязанности они будут иметь во время военного положения.
Верховная Рада поддержала законопроект с правкой президента Владимира Зеленского. Об этом стало известно от народного депутата Ярослава Железняка.
Новый закон поддержал 341 депутат. Голосовали депутаты так:
Открытые электронные декларации необходимы для выполнения всех требований ЕС по антикоррупционной реформе Украины. В начале полномасштабной войны обязательное публичное декларирование было приостановлено.
На потребность проголосовать за этот закон намекали послы стран G7 и ЕС с января 2023.
Ранее, 5 сентября, ВР не поддержала законопроект №9534 о возвращении е-декларирования с незамедлительным открытием реестра. На сайте Президента появилась петиция о требовании ветировать законопроект, который набрал необходимое количество голосов менее чем за сутки.
В результате Владимир Зеленский ветировал законопроект и призвал нардепов принять решение, которого ждет народ Украины и иностранные партнеры.
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