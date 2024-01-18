Это кризис для всей Европы! Острое заявление Зеленского в Давосе о помощи для Украины

В начале полномасштабного вторжения весь мир объединился с Украиной. Благодаря консолидированной и скорой помощи украинские защитники смогли эффективно контрнаступать на врага, бить в тыловые города РФ и стоять за независимость государства.

Однако через некоторое время мы могли заметить, что США и Европа замедлили темпы поставок помощи. Об исчерпании военной помощи от Вашингтона Украине недавно также заявлял Представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Без западного оружия и помощи Украина станет слабее — об этом на форуме в Давосе заявил президент Украины Владимир Зеленский. Детальнее о его тезисах и как на эти слова отреагировали в США — рассказываем дальше.

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По словам Владимира Зеленского, затягивание помощи для Украины может стать страшным экспериментом и превратиться в кризис для Киева.

— Если честно, я бы не советовал нам всем экспериментировать. Это страшный эксперимент — затягивать с той или иной помощью. Проблема иногда в том, что мы называем помощь — помощью. Потому что не все, к сожалению, отдают себе отчет, что это безопасность не только Украины.

Да, преимущественно украинских людей, но это и безопасность европейского континента и будет иметь влияние, безусловно, на безопасность всех континентов, — заявил он.

Без западного оружия Украина может остаться без артиллерии, зенитных ракет для ПВО. В то же время именно наличие средств противовоздушной обороны от партнеров Зеленский называет причиной того, что этой зимой украинцы живут без блекаутов, имеют свет и тепло в домах.

— Будет большое количество убийств и большое количество раненых людей. Благодаря системам противовоздушной обороны, например, которая высококачественная, очень дорогостоящая, у нас нет в этом году блекаута. И у наших людей есть тепло, у нас есть вода и в больницах, и в детсадах, и в школах.

Поэтому, что же произойдет? Произойдет большой кризис. Сейчас война, а грядет большой кризис для всей Европы.

Без помощи США, Европейского Союза Украина будет бороться, Украина будет слабее, и это будет возможность для России захватить нас, — заявил Владимир Зеленский.

Также президент добавил, что в далекой перспективе ослабление помощи Украины может привести к проигрышу Украины, а потому — вероятно начало войны между РФ и НАТО, чего так хочет Путин.

Реакция США и заявление Байдена

Вместе с тем, 17 января 2024 года президент США Джо Байден обсудил с руководством Конгресса, председателями и ведущими членами комитетов по разведке, вооруженным силам и ассигнованиям Палаты представителей и Сената, а также комитетов по иностранным делам Сената и по иностранным делам Палаты представителей, необходимость в дальнейшем помогать Украине, — об этом сообщается на сайте Белого дома.

Акцент был на предоставлении средств ПВО и артиллерии.

— Дальнейшее бездействие Конгресса ставит под угрозу национальную безопасность Соединенных Штатов, НАТО и остального свободного мира. Президент призвал Конгресс быстро предоставить дополнительное финансирование в поддержку Украины и послать мощный сигнал о решительности США, — говорится в заявлении.

Вместе с тем ощутимы изменения и на дипломатическом поле. Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, с какими странами Украина сейчас проводит переговоры о безопасности.

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