Для поражения разных типов ракет и даже самолетов! Характеристики ЗРК SAMP-T, которые получила Украина

На вооружении украинской системы ПВО появляется все больше новых современных комплексов, помогающих защищать небо. Украина получила ЗРК SAMP-T, обещанный Италией и Францией. Мы расскажем, что известно о передаче комплекса SAMP-T и каковы его характеристики.

Что известно о передаче комплекса SAMP-T

Еще в январе 2023 года министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Италия и Франция завершают подготовку к отправке в Украину системы противовоздушной обороны SAMP-T. Разрешение на это дала и премьер Италии Джорджа Мэлони. Но сектор обороны страны сомневался в этом и не хотел передавать комплекс, аргументируя тем, что на вооружении войск есть только пять батарей SAMP-T. А одна из них развернута в Кувейте в рамках операции Inherent Resolve.

Но уже в начале февраля Антонио Таяни заявил, что SAMP-T должны заработать на передовой в Украине в течение нескольких месяцев. Несколько дней назад издание La Stampa сообщило, что в Украину уже прибыла система ПВО SAMP-T.

Что известно о ЗРК SAMP-T

SAMP-T — зенитный ракетный комплекс дальнего действия, разработанный европейским консорциумом Eurosam (MBDA Italy, MBDA France, Thales). Эта система может уничтожать аэродинамические цели на расстоянии до 150 км на высоте до 25 км. Преимуществом комплекса является то, что он способен сражаться с баллистическими ракетами на расстоянии и высоте до 25 км.

В основе ЗРК SAMP-T — французская твердотопливная зенитная ракета Aster-30. Ее скорость — 1400 м\с, вес боевой части — 20 кг, стартовая масса — 450 кг.

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ЗРК SAMP-T стоит на вооружении Италии, Франции и Сингапура. Система предназначена для защиты поля боя и важных объектов от крылатых ракет, пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов и тактических баллистических ракет.

SAMP/T может даже уничтожать вражеские самолеты на дальности от 3 км до 100 км.

Характеристики ЗРК SAMP-T

В одной пусковой установке комплекса ЗРК SAMP-T находится восемь ракет Aster-30. Они могут быть отстреляны в одном залпе за 10 секунд.

Технические характеристики комплекса:

вес — 450 кг;

длина — 4,9 м;

диаметр — 180 мм / 540 мм;

твердотопливный ракетный двигатель;

скорость — 4,1 маха;

дальность уничтожения самолетов — 100+ км;

дальность уничтожения баллистических ракет — до 30-35 км;

высота уничтожения целей — до 20 км;

масса боевой части зенитной ракеты — 15-20 кг.

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Фото: французское Минобороны