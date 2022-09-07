Твоя безопасность

Теперь официально! Какое решение приняли с выездом женщин за границу с 1 октября и военным учетом

Мария Беляева, выпускающий редактор сайта 07 сентября 2022, 14:19
Військовий облік жінок

Больше новостей
Яка ціна українського життя — Наталка Денисенко про життя у війну
Цена украинской жизни слишком высока — Наталья Денисенко о восприятии войны и настоящих ценностях
львів
Гид по Львову: куда сходить, где поесть, на что посмотреть
Церковні свята у вересні 2022
Новолетие, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижения: церковные праздники и посты в сентябре 2022
рис
Варим идеальный не слипающийся рис: секреты от Татьяны Литвиновой
Смотреть больше

Материалы по теме

Яка ціна українського життя — Наталка Денисенко про життя у війну
Цена украинской жизни слишком высока — Наталья Денисенко о восприятии войны и настоящих ценностях
львів
Гид по Львову: куда сходить, где поесть, на что посмотреть
Церковні свята у вересні 2022
Новолетие, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижения: церковные праздники и посты в сентябре 2022
Помощь мариупольцам
Улыбается и говорит “С освобождением!” Мариупольцы вспоминают, как зарождалась их ненависть к россиянам

Видео
0:04:33
Помощь мариупольцам

Улыбается и говорит “С освобождением!” Мариупольцы вспоминают, как зарождалась их ненависть к россиянам
0:04:39
Advantage Ukraine: інвестиційна кампанія України
Как поможет украинской экономике Нью-Йоркская фондовая биржа? Рассказываем о проекте инвестиций Advantage Ukraine
Чи вийде четвертий сезон Кріпосної - як вплинула війна на серіал
Четвертого сезона Крепостной не будет! Причины закрытия украинской костюмированной драмы
0:05:12
Ситуація в Одесі 07.09.2022 - як живе місто
Вместо туристов переселенцы, вместо музыки воздушные тревоги — как сейчас живет жемчужина у моря Одесса
Карта бойових дій
Актуальная карта боевых действий и ситуация на фронте 7 сентября
0:02:24
перехоплені розмови окупантів
Мечтают хотя бы выжить. Впечатления оккупантов от наступления ВСУ: перехваченные разговоры
0:18:05
Аптечка російського військового: що лежить всередині
Радянський Союз не тільки в мізках — що лежить в аптечці окупанта
0:18:05
Аптечка російського військового: що лежить всередині
Советский Союз не только в мозгах — что лежит в аптечке оккупанта
У Польщі перестають приймати українські гривні з кінця тижня
Польша прекращает обмен украинской гривны: что об этом известно
Візові обмеження для росіян - які країни та чому заборонили в'їзд росіянам
Визовая эпопея россиян только начинается! Какие страны и почему ограничили въезд для граждан РФ
Больше видео
Как выбрать детскую подушку
Читать дальше
“Как выбрать подушку для ребенка?”

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь