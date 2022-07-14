Выход на пенсию в Польше: что нужно знать об особенностях начисления выплат в стране-соседке

Пенсионный возраст — это срок, по достижении которого лицо получает право на пенсию по возрасту. Возраст выхода на пенсию может отличаться в зависимости от условий и вида работы.

Читай, какие существуют особенности польской пенсионной системы, какие виды пенсии и какой пенсионный возраст в Польше.

Какой сейчас пенсионный возраст в Польше

Нынешний пенсионный возраст, действующий в стране с 1 октября 2017 года, составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин.

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Какие существуют виды пенсионного возраста

В Польше существует два вида пенсионного возраста:

Общий пенсионный возраст — это возраст, который распространяется на всех лиц, не относящихся к определенной социальной группе с более низким пенсионным возрастом или правом на досрочную пенсию.

— это возраст, который распространяется на всех лиц, не относящихся к определенной социальной группе с более низким пенсионным возрастом или правом на досрочную пенсию. Более низкий пенсионный возраст предусмотрен для лиц, работающих в особо тяжелых или опасных условиях. Он обычно на 5-15 лет ниже общего пенсионного возраста.

Пенсия за выслугу лет — какие условия необходимо выполнить

Достижение пенсионного возраста не является единственным условием получения права на пенсию за выслугу лет. Для этого необходимо иметь уплаченные взносы на социальное страхование или страхование по старости и инвалидности не менее одного дня.

Чтобы получить право на пенсию по возрасту, больше не нужно работать определенное количество лет. Эта льгота зависит только от достижения соответствующего возраста, а не от стажа работы.

Однако для получения минимальной пенсии (с марта 2021 ее размер составляет 1250,88 злотых брутто) необходимо отработать минимум 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Если нет такого количества лет стажа, пенсионное обеспечение все равно будет выплачено, но в меньшем размере — в зависимости от суммы уплаченных ранее пенсионных взносов.

В чрезвычайных случаях, когда уплачивается всего несколько взносов, пенсия может составить лишь несколько злотых или десятки грош в месяц. Таким образом, наличие большого трудового стажа увеличит размер пенсии за выслугу лет.

С формальной точки зрения человек сам решает, когда он хочет выйти на пенсию по достижении им пенсионного возраста.

Для этого необходимо только подать заявку, и пенсия будет назначена с того месяца, в котором было подано заявление.

Исключением являются случаи, когда заявление подается в месяце, в котором еще не достигнут пенсионный возраст — тогда пособие будет выплачиваться со дня достижения пенсионного возраста.

Пенсионный возраст Украины

Украинцы могут выйти на пенсию в 60 лет при условии, что они имеют необходимый рабочий стаж (не менее 29 лет).

В случае, если лицо до 60 лет не имеет необходимого стажа, оно может выйти на пенсию по возрасту позже.

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Ранее заместитель председателя правления Пенсионного фонда Украины Татьяна Король рассказала, как украинским пенсионерам получить выплаты за границей.

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