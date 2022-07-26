Экономия

Выплаты не только для переселенцев: кто получит деньги от государства?

Вероника Кононенко, практикантка сайта 26 июля 2022, 09:45
грошова допомога
Фото: Unsplash

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