Выплаты не только для переселенцев: кто получит деньги от государства?

Оформить выплаты ВПЛ сейчас несложно, а вот с их получением могут возникнуть проблемы. Узнай, как получить денежную помощь и что предусматривает программа єДопомога.

Выплаты переселенцам

Еще в марте Министерство экономики начало выплачивать средства для поддержки внутриперемещенных лиц на территории Украины. Сумма ежемесячных выплат составляла 2000 грн для взрослых и 3000 грн для детей и лиц с инвалидностью.

Но в Украине есть много других категорий, которым необходима помощь от государства. На такую программу выделили дополнительные 2 млрд грн.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что был запущен проект помощи гражданам, наиболее пострадавшим от войны.

Эти проекты реализуются при поддержке ООН, Красного Креста, ЮНИСЕФ, Международной организации по миграции.

На заседании Кабинета Министров в апреле было принято решение расширить перечень групп людей, нуждающихся в помощи от государства.

То есть денежная помощь теперь рассчитана не только на ВПЛ.

Кто может получить выплаты?

Кроме внутриперемещенных лиц, на 2200–2500 грн ежемесячной государственной помощи смогут рассчитывать:

люди с деоккупированных территорий; люди из населенных пунктов, которые находятся в зоне активных боевых действий; граждане, находящиеся на временно оккупированной территории.

Как оформить денежную помощь от государства?

Наше государство давно упростило оформление всех государственных процедур с помощью единого государственного портала Дія.

Оформить помощь можно по ссылке на электронную информационную платформу єДопомога, нажав на пункт Денежная помощь от государства и выбрав пункт, который подходит тебе.

Еще один вариант — с помощью приложения Дія. Если есть желание выполнить эту процедуру офлайн, то следует обратиться в ЦНАП или органы соцзащиты населения.

Напомним, что ООН запустила отдельную программу поддержки для украинцев, которые вынужденно уехали с родного дома. Как получить деньги от ООН, мы подробно объяснили в нашем материале.