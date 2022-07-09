Выучиться на IT-шника за счет государства: как будет работать программа IT Generation в Украине

Поиски вакансий часто занимают больше сил, чем часы работы. Кроме того, часто чувствуешь, как тебе не хватает знаний. Программа IT Generation от Министерства цифровой трансформации с партнерами призвана решить обе эти проблемы.

Проект даст возможность талантам со всей Украины получить качественное IT-образование и помочь в поисках работы.

Когда часть опытных специалистов сменили ноутбуки на автоматы и героически защищают нашу страну на передовой, нам очень необходимы новые бойцы цифрового фронта.

Заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию IT Александр Борняков рассказал о запуске программы IT Generation, где украинцы смогут получить грант на обучение, стать квалифицированным специалистом и получать немалую заработную плату.

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Проект планируют запустить уже в августе. На первом этапе будут привлечены всего около тысячи человек, но впоследствии эта цифра может возрасти до нескольких десятков тысяч студентов. На это уже предусмотрены денежные средства.

Кто может принять участие в программе IT Generation

граждане Украины

от 21 до 60 лет

не имеют образования или опыта работы в IT

стремятся получить новые навыки и развивать IT-сферу

Как подать заявку на участие в программе IT Generation

Подать заявку можно на сайте программы IT Generation, где будет освещен список школ, получивших аккредитацию для обучения студентов. После этого необходимо определиться, какую программу хотелось бы пройти и подать заявку онлайн.

Затем образовательные учреждения после регистрации будут определяться, нужно ли проводить собеседования, а затем принимать решения по участию в программе того или иного студента.

Как программа IT Generation может помочь в поисках работы

Мы планируем выбирать именно те курсы, которые сотрудничают с бизнесом, чтобы человек мог получить работу уже в конце обучения.

В начале карьеры можно рассчитывать на заработную плату в размере около 350 долларов. Некоторые специализации предусматривают минимальную заработную плату – 600 долларов.

Однако для кого-то может стать преградой даже первый шаг на пути к новой работе. Многие даже не представляют, как описать весь свой опыт, чтобы иметь все шансы получить приглашение на собеседование. Если узнаешь себя, то читай, как написать удачное резюме.

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