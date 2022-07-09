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Выучиться на IT-шника за счет государства: как будет работать программа IT Generation в Украине

Даниэла Долотова, редактор сайта 09 июля 2022, 17:30
Як працюватиме програма IT Generation в Україні
Фото: Unsplash

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