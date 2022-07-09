Выучиться на IT-шника за счет государства: как будет работать программа IT Generation в Украине

Поиски вакансий часто занимают больше сил, чем часы работы. Кроме того, часто чувствуешь, как тебе не хватает знаний. Программа IT Generation от Министерства цифровой трансформации с партнерами призвана решить обе эти проблемы.
Проект даст возможность талантам со всей Украины получить качественное IT-образование и помочь в поисках работы.
Когда часть опытных специалистов сменили ноутбуки на автоматы и героически защищают нашу страну на передовой, нам очень необходимы новые бойцы цифрового фронта.
Когда часть опытных специалистов сменили ноутбуки на автоматы и героически защищают нашу страну на передовой, нам очень необходимы новые бойцы цифрового фронта.
Заместитель министра цифровой трансформации Украины по развитию IT Александр Борняков рассказал о запуске программы IT Generation, где украинцы смогут получить грант на обучение, стать квалифицированным специалистом и получать немалую заработную плату.
Проект планируют запустить уже в августе. На первом этапе будут привлечены всего около тысячи человек, но впоследствии эта цифра может возрасти до нескольких десятков тысяч студентов. На это уже предусмотрены денежные средства.
Подать заявку можно на сайте программы IT Generation, где будет освещен список школ, получивших аккредитацию для обучения студентов. После этого необходимо определиться, какую программу хотелось бы пройти и подать заявку онлайн.
Затем образовательные учреждения после регистрации будут определяться, нужно ли проводить собеседования, а затем принимать решения по участию в программе того или иного студента.
Мы планируем выбирать именно те курсы, которые сотрудничают с бизнесом, чтобы человек мог получить работу уже в конце обучения.
Мы планируем выбирать именно те курсы, которые сотрудничают с бизнесом, чтобы человек мог получить работу уже в конце обучения.
В начале карьеры можно рассчитывать на заработную плату в размере около 350 долларов. Некоторые специализации предусматривают минимальную заработную плату – 600 долларов.
Однако для кого-то может стать преградой даже первый шаг на пути к новой работе. Многие даже не представляют, как описать весь свой опыт, чтобы иметь все шансы получить приглашение на собеседование. Если узнаешь себя, то читай, как написать удачное резюме.
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