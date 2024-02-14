В ночь на 14 февраля 2024 года российские войска нанесли удар по Донецкой области. Под ударом оказался город Селидово. К сожалению, есть погибшие и раненые.

Мы расскажем, что известно о взрывах в Селидово 14 февраля и каковы их последствия.

Взрывы в Селидово сегодня: что известно об обстреле 14 февраля 2024

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, что впервые оккупанты нанесли удар по городу около 23:30 13 февраля. Россияне попали в пятиэтажку — 12 квартир в одном из подъездов разрушены полностью.

Сейчас также смотрят

Среди раненых есть два ребенка 2016 и 2007 годов рождения, они получают всю необходимую медицинскую помощь. Из-под завалов удалось спасти одного раненого. Есть вероятность, что под развалинами находились еще четыре человека.

Позже был еще один удар по Селидову. Около часа ночи город подвергся очередному обстрелу, к сожалению, был поврежден один из корпусов больницы.

— Вероятно, под завалами находятся три человека, в том числе ребенок. На месте работают спасатели, полиция и местные власти.

Около 100 пациентов Селидовской больницы перевозят в Покровскую и Мирноградскую больницы, — сказал Филашкин.

В Донецкой областной прокуратуре отметили, что от второго удара погибли 38-летняя женщина, находившаяся в больнице на сохранении беременности, 36-летняя мать с 9-летним сыном. Ранения получили шесть пациентов. Самому старшему — 76 лет, самому младшему ребенку завтра исполнится шесть месяцев.

В Селидовской МВА сообщили, что в результате вражеского обстрела известно о 12 раненых и трех погибших.

Среди раненых четверо детей, среди погибших один ребенок. Повреждены девять многоквартирных жилых домов и другие здания.

Мишени — больница и жилые дома: какие последствия обстрела города Селидово Донецкой области 14 февраля / 4 Фотографии

Накануне враг обстрелял Днепр и серьезно повредил ТЭС. Читай, что известно о ситуации в городе по ссылке.

Фото: Вадим Филашкин, Селидовская МВА

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.