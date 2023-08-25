Радиационная безопасность по европейским стандартам: что предусматривает законопроект, принятый ВРУ

Украина продолжает процесс по евроинтеграции в разных сферах жизни. 23 августа 2023 Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект № 8223, который внедряет новые стандарты защиты человека от влияния ионизирующего излучения, в соответствии с правом Европейского Союза.
Заместитель Министра экономики Украины Алексей Соболев объясняет, что согласно Соглашению об ассоциации, Украина сотрудничает с Европейским Союзом в сфере ядерной безопасности.
Принятый Верховной Радой закон является евроинтеграционным. Он станет еще одним шагом к приведению украинского законодательства к европейскому.
Законопроект №8223 вводит европейские стандарты защиты людей от воздействия ионизирующего излучения в соответствии с международными нормами безопасности.
Таким образом, новая система повысит уровень радиационной защиты персонала и населения во всех ситуациях, — отметил Соболев.
Таким образом, новая система повысит уровень радиационной защиты персонала и населения во всех ситуациях, — отметил Соболев.
Какие изменения внесли в закон Украины О защите человека от воздействия ионизирующего излучения:
Принятие закона позволит воплотить рекомендации Межведомственной рабочей группы по дерегуляции по отмене регуляторных инструментов, касающихся использования радионуклидных источников и источников ионизирующего излучения, которыми занимается Министерство здравоохранения.
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