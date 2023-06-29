Законопроект №9342: когда вступит в силу и что предусматривает: отвечает адвокат

Верховная Рада 28 июня приняла законопроект №9342 о доплатах военным во время военного положения, который должен исправить закон о возврате выплат в сумме 30 000 грн. За него проголосовали 311 депутатов. Что известно о законопроекте №9342, и когда он вступит в силу — читай в материале.

Закон №9342: Верховная Рада приняла изменения по доплатам и отпускам военным

Адвокат Александр Жовтан утверждает, что в первую очередь этот законопроект касается изменений по выплатам:

от 30 до 100 тысяч гривен для военнослужащих, выполняющих боевые задания;

20 100 гривен — для военнослужащих, получивших ранения, признаны ограниченно пригодными и выведены в распоряжение командира.

Поэтому этим законом данные категории военнослужащих улучшат положение. Также предполагается увеличение выплат для срочников — 6 тысяч гривен.

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По словам эксперта, этим законом предполагается увеличение отпусков для срочников до 30 дней. Пока нужно ожидать принятия и реализации данного законопроекта, поскольку он очень важен сегодня.

Законопроект №9342 когда вступит в силу

Пока этот закон перенаправлен на подпись Президенту Украины. Если Владимир Зеленский подпишет закон, он безотлагательно официально обнародуется Председателем Верховной Рады Украины и опубликуется за его подписью.

Закон вступает в силу через десять дней со дня его официального обнародования, если иное не предусмотрено самим законом, но не ранее дня его опубликования.

Это предполагается ст. 94 Конституции Украины. То есть закон вступает в силу после 10 дней со дня его обнародования, публикация законов и других актов ВРУ в газете Голос Украины, Правительственный курьер и в дальнейшем будет считаться их официальным обнародованием.

Сейчас наша жизнь сильно изменилась. За свои средства переживают также пожилые люди. Ранее мы рассказывали о выплате пенсий в военное время.

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