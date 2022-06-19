Защищают страну, пока их ждут дома. Военные откровенно о том, как это быть папой — спецпроект ко Дню отца

В украинской культуре родителей всегда уважали, слушались и следовали их жизненным советам. С родителями не спорили, а в старости всегда помогали. Отца же считали главой семейства.
И хотя с годами образ отца претерпел изменения, папа для ребенка — это всегда защитник. Это мужчина, являющийся примером для своих детей. Он учит жизненной мудрости и делится своим опытом, оставляет детям в наследство историю своего рода.
Сейчас многие родители вынуждены были покинуть своих детей, чтобы защищать нашу страну, чтобы их дети могли жить в мирной, свободной и сильной Украине. Для того чтобы их жизнь стала лучше и они больше не знали ужасов войны.
19 июня отмечают День отца. Поэтому Вікна решили пообщаться с папами-военными и узнать, что для них значит быть отцом.
Украинский военный Олег Афанасьев признается, что для него быть отцом значит посвятить большую часть своей жизни детям. Создать благоприятные условия для полноценного разностороннего развития и формирования правильных ценностей в их сознании.
Перед тем, как пойти воевать, Олег обнимал своих сына и дочь, а также давал им наставления. Сказал, что нужно помогать маме и слушаться её.
Объяснил сыну, что он остался один мужчина среди девочек, и чтобы он заботился о них.
Объяснил сыну, что он остался один мужчина среди девочек, и чтобы он заботился о них.
А вот милыми моментами отцовства делится неохотно. Говорит, что тяжело выделить какой-то один момент.
— Трудно выделить один из большого количества моментов счастливой семейной жизни. Их было много, и каждый из них уникален. Разве что самые милые моменты связаны с дочерью, а самые смешные — с сыном.
Связь с родными сейчас возможна только по телефону и то не всегда. Дети стараются поделиться своими успехами и впечатлениями. Олег скучает по детям и уже знает, что будет делать после встречи с ними.
— Крепкие объятия и радость. Буду смотреть и слушать рассказы детей об их поделках, перестановках в комнате, новых моделях из Lego, граффити в альбоме, истории о домашних хомяках.
Военный Александр признается, что тема отцовства для него — непростая.
— Вопрос отцовства и войны — это очень сложная тема для меня. До того момента, как я мобилизовался в ряды ВСУ, я был отцом в декрете и проводил с детьми 24 часа в сутки.
Я не мог представить себе прощание с ними даже на день. Война забрала у меня самое дорогое!
Я не мог представить себе прощание с ними даже на день. Война забрала у меня самое дорогое!
— Сыну пять лет, а дочери два. Они слишком маленькие, чтобы самим все понять. Момент прощания был очень сложным и болезненным для всех. Для меня, для жены и для детей, — признается Александр.
Военный рассказывает, что больше всего ему запомнился момент, когда пришлось стоять в пробке около границы с Польшей. Была ночь, дети сидели у мужчины на руках и смотрели мультики.
Я понимал, что через несколько часов мне придется с ними попрощаться и неизвестно, когда я увижу их в следующий раз и увижу ли вообще. На глаза накатывались слезы, — признается мужчина.
Я понимал, что через несколько часов мне придется с ними попрощаться и неизвестно, когда я увижу их в следующий раз и увижу ли вообще. На глаза накатывались слезы, — признается мужчина.
На тот момент отец Александра уже был мобилизован и дети видели его в форме с автоматом. Александру приходилось объяснять, что дедушка пошел воевать с плохими дядями, которые на нас напали.
Поэтому, прощаясь с детьми, мужчина сказал, что дедушке нужна его помощь, а вместе будет легче прогнать врага.
Сын спросил: “Это из-за них включают сирены?”. Я ответил, что да.
Сын спросил: “Это из-за них включают сирены?”. Я ответил, что да.
— Очень сложно было смотреть в заплаканные глаза жены, видеть в них страх, растерянность, отчаяние и мучительную боль. Худший день в моей жизни!
В такие моменты начинаешь ценить каждый миг, проведенный с родными и близкими. Начинаешь мечтать о том, что когда-то было для тебя обыденностью.
В такие моменты начинаешь ценить каждый миг, проведенный с родными и близкими. Начинаешь мечтать о том, что когда-то было для тебя обыденностью.
Такими вещами когда-то были помочь сыну построить машину из коробок или незаметно придержать построенную дочерью башню из кубиков, чтобы та не упала, — рассказывает военный.
Теперь Александру лишь изредка удается поговорить с детьми по телефону. Дочь Маша постоянно спрашивает, когда папа к ним приедет, а сын Андрюша очень переживает за свои игрушки, которые остались в квартире, из которой семье пришлось бежать 24 февраля.
— Увидел по телевизору уничтоженные российскими ракетами дома и волнуется, что его игрушек больше нет. Постоянно спрашивает, умер ли Путин. Очень надеюсь вскоре ответить: “Да!”
А пока Александр постоянно представляет себе момент встречи со своей семьей, когда наконец-то он сможет крепко обнять своих малышей и зацеловать любимую жену. По-секрету рассказывает, что приготовил для них подарки и надеется, что встреча произойдет очень скоро.
Отец двух девочек Аркадий признается, что отцовство — это самая ответственная работа в мире.
— Этот труд очень тяжелый и непредсказуемый. 24 февраля дети ехали на Западную и ни я, ни они не знали, что будет дальше. Обнялись, поцеловались и я сказал: “Быстро езжайте, все будет хорошо!”. А 25 февраля, когда российские военные заехали на Минский (район Киева — ред.), я собрался и пошел в военкомат, — рассказывает мужчина.
Однако сейчас, когда приходится бороться против российских оккупантов, Аркадий вспоминает самые смешные моменты с детьми и это дает силы двигаться дальше.
Военный рассказывает: самое забавное, что когда-то случалось с ним за период отцовства, это было исключительная оказия:
— Перепутал на полу Барни с детскими какулями и взял в руки.
Теперь у военного другие жизненные вызовы, поэтому общаться удается, как и всем, по видеосвязи.
Обычно желаем спокойной ночи друг другу в смс-переписке, почти каждый вечер.
Обычно желаем спокойной ночи друг другу в смс-переписке, почти каждый вечер.
Однако это не мешает продолжать мечтать о настоящей встрече. Аркадий уверен, что дети запрыгнут ему прямо на руки.
Что делать будем? Что угодно, в зависимости от места, где мы будем: велики, ролики, McDonald’s, что-то такое.
Что делать будем? Что угодно, в зависимости от места, где мы будем: велики, ролики, McDonald’s, что-то такое.
Военный Андрей Алексеенко тоже поделился тем, что для него значит отцовство.
— До того, как стать отцом, я почти никогда не проводил много времени с маленькими детьми, поэтому для меня все было новым, непонятным и очень интересным. Чувство, что я теперь отец, пришло не сразу, но через несколько лет после рождения первого сына я уже не помнил, как жил до этого.
Быть отцом — значит быть опорой для семьи, защитником от всего недоброго и наоборот — проводником к хорошему в этой жизни.
Быть отцом — значит быть опорой для семьи, защитником от всего недоброго и наоборот — проводником к хорошему в этой жизни.
Быть отцом означает любить детей больше, чем себя; дарить им эту любовь и уделять им как можно больше своего времени и внимания, — говорит военный.
Мужчина говорит, что до полномасштабного вторжения его работа предусматривала частые командировки, поэтому ему часто приходилось говорить детям: “До встречи, увидимся через несколько дней”.
— Мои дети еще маленькие, поэтому мы решили не рассказывать им о войне. Я старался прощаться, как обычно, но на душе было очень тяжело. Я сказал, что у меня очень важная работа и пообещал обязательно вернуться так быстро, как только смогу.
Андрей говорит, что самый милый момент отцовства для него — это убаюкивать ребенка на руках.
Тот последний взгляд, которым ребенок смотрит на тебя перед тем, как закрыть глаза и погрузиться в сон, является для меня самым милым.
Тот последний взгляд, которым ребенок смотрит на тебя перед тем, как закрыть глаза и погрузиться в сон, является для меня самым милым.
— А самый смешной… Трудно назвать, потому что маленькие дети каждый день дарят множество смешных моментов и трудно выбрать какой-нибудь один.
До войны Андрей пытался как можно больше времени проводить с детьми: разговаривать на разные темы, задавать вопросы, играть в игры, интересоваться их чувствами.
— Сейчас, когда меня нет дома, мы общаемся по телефону и рассказываем друг другу о том, как прошел наш день и обсуждаем планы… Я очень жду встречи с детьми, обязательно устрою им праздник.
Я обещал купить им больших динозавров, поэтому пойдем вместе в магазин и купим тех, которые им понравятся, а потом будем играть вместе.
Я обещал купить им больших динозавров, поэтому пойдем вместе в магазин и купим тех, которые им понравятся, а потом будем играть вместе.
Военный Виталий Максимкин находится на Херсонском направлении, но ему удалось найти несколько минут, чтобы сказать, что для него значит отцовство.
— Быть отцом для меня значит любить и правильно воспитывать сыновей. Я хочу, чтобы мои дети были лучше, чем я. Отцовство — это круто, но и тяжело. Я уже должен думать и планировать свою жизнь, а не жить одним днем.
Военный говорит, что в 2014 году идти на войну ему было легче, чем сейчас.
— Когда у тебя есть те, кого ты любишь, тяжело отдать всего себя даже Украине. Но именно из-за любви к своим сыновьям я сейчас отвечаю на этот вопрос, прячась в погребе в Херсонской области от выстрелов снарядов 152-го калибра.
Быть отцом — это дать своим потомкам достойную жизнь, которую их предки обретали веками!
Быть отцом — это дать своим потомкам достойную жизнь, которую их предки обретали веками!
Мужчина признается, что в момент прощания еле сдерживал эмоции. Виталий сажал жену и детей на поезд сам. Но он верит: когда сыновья вырастут, они поймут папу.
По поводу милых моментов отцовства, военный признается — для него это объятия и поцелуи.
— Я даже не знаю, как выбрать. Самый милый, пожалуй, момент, когда эти солнышки обнимают меня и целуют. Сейчас они меня целуют через экран телефона (отдельное спасибо Илону Маску за такую возможность). А забавных моментов каждый день очень много. У них сейчас такой возраст, что есть над чем посмеяться.
Виталий говорит, что связь между родителями и детьми — в крови.
Мои дети еще толком не могут говорить, но, в то же время, мы прекрасно ладим и понимаем друг друга.
Мои дети еще толком не могут говорить, но, в то же время, мы прекрасно ладим и понимаем друг друга.
На вопрос о встрече с детьми Виталий шутя описывает перспективы победы.
— Я представляю, как Московия, охваченная огнем гражданской войны, уничтожает своих граждан, а мы с детьми, встретившись на пляже украинского Краснодарского края, идем купаться в море. Я представляю, как обниму их и прижму к себе. Расцелую этих маленьких жуков, а потом снова прижму к себе.
Своим восприятием отцовства и общения с детьми во время войны поделился актер Олег Шульга. Олег известен своими военными ролями в лентах Доброволец, Червоный, Довбуш и т.д. Можно сказать, что его экранные роли перекочевали в жизнь, ведь в 2014 году он пошел воевать добровольцем и сейчас освобождает Украину от оккупантов. У актера двое сыновей, с которыми его разлучила война.
— Вообще война — это тема, которая вырастает из ответственности. Быть отцом тоже тема, которая сильно связана с ответственностью. Когда я в 2014 году уходил воевать, я понимал, что это какими-то странными механизмами касается моего сына.
Речь не идет о возможной потере отца, а о другом — участии отца в войне.
Речь не идет о возможной потере отца, а о другом — участии отца в войне.
Я думаю о том, что сын будет говорить своим детям. Они будут спрашивать: “Когда в Украине была война, что делал дедушка?”. Я не хотел, чтобы моему сыну было стыдно.
Независимо от того, как я пройду войну — выживу или нет — мне важно, чтобы моим детям не было за меня стыдно.
Независимо от того, как я пройду войну — выживу или нет — мне важно, чтобы моим детям не было за меня стыдно.
Мне важны личные вещи — чтобы дети могли гордиться отцом. А также, что я оставляю после себя. То, что останется от меня детям. В будущем, когда они вырастут, они будут идти своими дорогами.
У них от меня останется имя и частичка моего пути, история.
У них от меня останется имя и частичка моего пути, история.
Олег рассказал, что в 2014 году он уже переживал момент прощания с сыном, ведь ему на тот момент было 10 лет.
— Было неожиданно, ведь он, относительно уже взрослый мальчик, заплакал. В этот раз я был в Киеве, мой младший сын в Ивано-Франковске, а старший — в Харькове. Поэтому никаких прощаний особо не было. Благо, все дети сразу могли попасть в безопасные места.
Актер очень любит своих сыновей и говорит: хочется сохранить в памяти каждый момент.
— Честно говоря, я очень рад детям.
Я считаю, что это большой подарок и благословение от Бога. Я умиляюсь каждый раз, когда вижу их.
Я считаю, что это большой подарок и благословение от Бога. Я умиляюсь каждый раз, когда вижу их.
Неважно, капризничают ли они или слушаются, вежливы или нет. Не существует момента, который бы выделялся, как нечто уникальное. Каждое мгновение хочется сохранить. И каждое мгновение жалеешь, что его нельзя повторить. Будет все прекрасное, будет все новое, но ты прожил этот день и дальше будет только следующий. Хочется насладиться каждым днем присутствия, — рассказывает Олег.
Актер рассказал, что на пунктах связи хороший интернет, поэтому с детьми удается говорить даже по видеосвязи. Он поддерживает связь с сыновьями по телефону. Но он не может представить себе встречу с детьми.
— Честно, я не представляю, как увижусь с сыновьями. Почему-то воображение отказывается это делать. Плохо сейчас планируется. Мы в жизни что-то любили, были разные привычки. Иногда думаешь: “Когда победим, пойду погуляю”. А внутри никаких движений. Почему-то организм молчит в ответ на такую мысль. Все какое-то очень призрачное.
Телеведущий Никита Добрынин защищает нашу страну в ТрО. Он тоже рассказал Вікнам, что для него означает отцовство.
— Быть отцом — во-первых, это ответственность. Это передача мудрости. Я уверен, что родитель должен быть своеобразным учителем для ребенка. Тем более, когда речь идет об отце и именно мальчике. Это передача ценностей, понимания жизни, смелые позиции в жизни. Вот это, на мой взгляд, задача отца. Ну и, конечно, заботиться о ребенке.
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Публикация от Daria Kvitkova (@kvittkova)
— В тот период, когда я пошел в ТрО, мы периодически виделись с ребенком. Поскольку это определенная посменность. Жена, конечно же, волновалась, что я взял автомат и пошел защищать на позициях регион, где мы находились. С сыном мы виделись в тот период не так часто, но обменивались с женой фото, видео, это придавало оптимизма.
Был период, когда мы были в разных городах: я на службе, а Даша (Дарья Квиткова — жена — ред.) с малышом на Западной. Тот период был очень сложным. Но была цель и понимание, что есть за что бороться, нужно защищать свою страну и не быть в стороне.
Я понимал, что есть маленький ребенок и то, что я делаю — это не зря, — признается Добрынин.
Я понимал, что есть маленький ребенок и то, что я делаю — это не зря, — признается Добрынин.
Телеведущий говорит, что самый милый момент, наверное, когда ребенок начинает произносить “папа”, “мама”.
— Самые смешные моменты, мне кажется, любые моменты. Например, утром просыпаешься и играешь с малышом, он лезет к коту и тянет его за хвост. Эти моменты действительно смешные, мы часто снимаем сына на видео. Хорошо, что есть возможность потом вспоминать и пересматривать эти архивы. Они придают оптимизма.
Дмитрий — отец троих детей, его старший сын тоже служит в ВСУ. Мужчина как никогда уверен — это обязанность каждого защищать свою семью и свою страну. Потому решил, что должно идти оберегать самое ценное.
Для меня быть отцом — это, в первую очередь, быть примером для своих детей. Прививать им любовь к Родине, уважение к родителям и своей стране.
Для меня быть отцом — это, в первую очередь, быть примером для своих детей. Прививать им любовь к Родине, уважение к родителям и своей стране.
Старший сын Дмитрия Слава уже на момент 24 февраля был военнослужащим, поэтому молодой человек начал исполнять свой долг с первых минут полномасштабного вторжения.
— Сначала это был шок для всех, но теперь берет невероятная гордость за то, что у меня такой ребенок. Я его считаю примером и для себя, и для младших детей, и вообще для всех, — говорит мужчина.
Дмитрий решил пойти своему сыну на помощь. Так и объяснил все младшим детям.
— Когда я шел, я объяснил им то, что нашему старшему сыну Славе будет самому тяжело и ему нужно помочь. Поэтому я тоже должен пойти защищать нашу страну, чтобы он скорее вернулся домой. Вместе нам будет легче, — рассказывает военный.
27 февраля Дмитрий видел своих младших детей. Тогда его провожали в военкомат по-семейному — жена с детьми.
— Напоследок удалось провести серьезную беседу с младшим сыном о том, что он остается единственным мужчиной в семье и теперь должен защищать своих девочек (маму и сестренку).
К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что парню пришлось повзрослеть уже в десять лет, — рассказывает военный.
К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что парню пришлось повзрослеть уже в десять лет, — рассказывает военный.
Тогда и случилась самая трогательная ситуация за все время отцовства Дмитрия. Его младший сын также говорил: “А что, я буду оставаться дома, когда вы все идете? Я, должно быть, пойду с вами. Если уж я буду старшим мужчиной в семье, то тоже буду защищать (страну)”.
Пожалуй, это не столько трогательно, сколько страшно.
Пожалуй, это не столько трогательно, сколько страшно.
Теперь связь как с младшими, так и со старшим сыном у Дмитрия — только в телефонном режиме и только тогда, когда есть такая возможность. В те редкие моменты, когда удается поговорить, мужчина старается не говорить о войне. Не хочет распространять на родных весь военный негатив.
Когда связываемся с родными, то вообще военную тему стараемся не поднимать, потому что хочется как-то окунуться в атмосферу семьи, будто все нормально.
Когда связываемся с родными, то вообще военную тему стараемся не поднимать, потому что хочется как-то окунуться в атмосферу семьи, будто все нормально.
— Поэтому в ход идут бытовые вопросы, слова о том, как скучают друг по другу и о планах на будущее. Например, о свадьбе старшего сына, который давно хотел жениться.
Все-таки хотелось бы на это торжественное мероприятие попасть, чтобы все было хорошо и к тому времени закончилась война, а уже потом, счастливыми, ожидать появления внуков, — говорит мужчина.
Все-таки хотелось бы на это торжественное мероприятие попасть, чтобы все было хорошо и к тому времени закончилась война, а уже потом, счастливыми, ожидать появления внуков, — говорит мужчина.
А напоследок в честь Дня отца Дмитрий передает пожелание своим собратьям, которые продолжают оберегать сон своих детишек и безопасность и независимость всей страны:
— Хотелось бы сегодня пожелать всем родителям выполнить наш долг до конца. Всем остаться живыми и здоровыми, потому что победа будет обязательно за нами и враг нас не сломает никогда, — желает Дмитрий.
Иногда военным сложно поддерживать связь с домом. Это может быть, конечно, из-за плохой связи, но порой также из-за морального состояния. Раньше мы рассказывали о том, как папе на войне общаться с ребенком.
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