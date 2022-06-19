Защищают страну, пока их ждут дома. Военные откровенно о том, как это быть папой — спецпроект ко Дню отца

В украинской культуре родителей всегда уважали, слушались и следовали их жизненным советам. С родителями не спорили, а в старости всегда помогали. Отца же считали главой семейства.

И хотя с годами образ отца претерпел изменения, папа для ребенка — это всегда защитник. Это мужчина, являющийся примером для своих детей. Он учит жизненной мудрости и делится своим опытом, оставляет детям в наследство историю своего рода.

Сейчас многие родители вынуждены были покинуть своих детей, чтобы защищать нашу страну, чтобы их дети могли жить в мирной, свободной и сильной Украине. Для того чтобы их жизнь стала лучше и они больше не знали ужасов войны.

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19 июня отмечают День отца. Поэтому Вікна решили пообщаться с папами-военными и узнать, что для них значит быть отцом.

Посвятить свою жизнь детям

Украинский военный Олег Афанасьев признается, что для него быть отцом значит посвятить большую часть своей жизни детям. Создать благоприятные условия для полноценного разностороннего развития и формирования правильных ценностей в их сознании.

Перед тем, как пойти воевать, Олег обнимал своих сына и дочь, а также давал им наставления. Сказал, что нужно помогать маме и слушаться её.

Объяснил сыну, что он остался один мужчина среди девочек, и чтобы он заботился о них.

А вот милыми моментами отцовства делится неохотно. Говорит, что тяжело выделить какой-то один момент.

— Трудно выделить один из большого количества моментов счастливой семейной жизни. Их было много, и каждый из них уникален. Разве что самые милые моменты связаны с дочерью, а самые смешные — с сыном.

Связь с родными сейчас возможна только по телефону и то не всегда. Дети стараются поделиться своими успехами и впечатлениями. Олег скучает по детям и уже знает, что будет делать после встречи с ними.

— Крепкие объятия и радость. Буду смотреть и слушать рассказы детей об их поделках, перестановках в комнате, новых моделях из Lego, граффити в альбоме, истории о домашних хомяках.

Война забрала самое дорогое!

Военный Александр признается, что тема отцовства для него — непростая.

— Вопрос отцовства и войны — это очень сложная тема для меня. До того момента, как я мобилизовался в ряды ВСУ, я был отцом в декрете и проводил с детьми 24 часа в сутки.

Я не мог представить себе прощание с ними даже на день. Война забрала у меня самое дорогое!

— Сыну пять лет, а дочери два. Они слишком маленькие, чтобы самим все понять. Момент прощания был очень сложным и болезненным для всех. Для меня, для жены и для детей, — признается Александр.

Военный рассказывает, что больше всего ему запомнился момент, когда пришлось стоять в пробке около границы с Польшей. Была ночь, дети сидели у мужчины на руках и смотрели мультики.

Я понимал, что через несколько часов мне придется с ними попрощаться и неизвестно, когда я увижу их в следующий раз и увижу ли вообще. На глаза накатывались слезы, — признается мужчина.

На тот момент отец Александра уже был мобилизован и дети видели его в форме с автоматом. Александру приходилось объяснять, что дедушка пошел воевать с плохими дядями, которые на нас напали.

Поэтому, прощаясь с детьми, мужчина сказал, что дедушке нужна его помощь, а вместе будет легче прогнать врага.

Сын спросил: “Это из-за них включают сирены?”. Я ответил, что да.

— Очень сложно было смотреть в заплаканные глаза жены, видеть в них страх, растерянность, отчаяние и мучительную боль. Худший день в моей жизни!

В такие моменты начинаешь ценить каждый миг, проведенный с родными и близкими. Начинаешь мечтать о том, что когда-то было для тебя обыденностью.

Такими вещами когда-то были помочь сыну построить машину из коробок или незаметно придержать построенную дочерью башню из кубиков, чтобы та не упала, — рассказывает военный.

Теперь Александру лишь изредка удается поговорить с детьми по телефону. Дочь Маша постоянно спрашивает, когда папа к ним приедет, а сын Андрюша очень переживает за свои игрушки, которые остались в квартире, из которой семье пришлось бежать 24 февраля.

— Увидел по телевизору уничтоженные российскими ракетами дома и волнуется, что его игрушек больше нет. Постоянно спрашивает, умер ли Путин. Очень надеюсь вскоре ответить: “Да!”

А пока Александр постоянно представляет себе момент встречи со своей семьей, когда наконец-то он сможет крепко обнять своих малышей и зацеловать любимую жену. По-секрету рассказывает, что приготовил для них подарки и надеется, что встреча произойдет очень скоро.

Отцовство — тяжелый труд и непредсказуемый

Отец двух девочек Аркадий признается, что отцовство — это самая ответственная работа в мире.

— Этот труд очень тяжелый и непредсказуемый. 24 февраля дети ехали на Западную и ни я, ни они не знали, что будет дальше. Обнялись, поцеловались и я сказал: “Быстро езжайте, все будет хорошо!”. А 25 февраля, когда российские военные заехали на Минский (район Киева — ред.), я собрался и пошел в военкомат, — рассказывает мужчина.

Однако сейчас, когда приходится бороться против российских оккупантов, Аркадий вспоминает самые смешные моменты с детьми и это дает силы двигаться дальше.

Военный рассказывает: самое забавное, что когда-то случалось с ним за период отцовства, это было исключительная оказия:

— Перепутал на полу Барни с детскими какулями и взял в руки.

Теперь у военного другие жизненные вызовы, поэтому общаться удается, как и всем, по видеосвязи.

Обычно желаем спокойной ночи друг другу в смс-переписке, почти каждый вечер.

Однако это не мешает продолжать мечтать о настоящей встрече. Аркадий уверен, что дети запрыгнут ему прямо на руки.

Что делать будем? Что угодно, в зависимости от места, где мы будем: велики, ролики, McDonald’s, что-то такое.

Отец — опора для семьи

Военный Андрей Алексеенко тоже поделился тем, что для него значит отцовство.

— До того, как стать отцом, я почти никогда не проводил много времени с маленькими детьми, поэтому для меня все было новым, непонятным и очень интересным. Чувство, что я теперь отец, пришло не сразу, но через несколько лет после рождения первого сына я уже не помнил, как жил до этого.

Быть отцом — значит быть опорой для семьи, защитником от всего недоброго и наоборот — проводником к хорошему в этой жизни.

Быть отцом означает любить детей больше, чем себя; дарить им эту любовь и уделять им как можно больше своего времени и внимания, — говорит военный.

Мужчина говорит, что до полномасштабного вторжения его работа предусматривала частые командировки, поэтому ему часто приходилось говорить детям: “До встречи, увидимся через несколько дней”.

— Мои дети еще маленькие, поэтому мы решили не рассказывать им о войне. Я старался прощаться, как обычно, но на душе было очень тяжело. Я сказал, что у меня очень важная работа и пообещал обязательно вернуться так быстро, как только смогу.

Андрей говорит, что самый милый момент отцовства для него — это убаюкивать ребенка на руках.

Тот последний взгляд, которым ребенок смотрит на тебя перед тем, как закрыть глаза и погрузиться в сон, является для меня самым милым.

— А самый смешной… Трудно назвать, потому что маленькие дети каждый день дарят множество смешных моментов и трудно выбрать какой-нибудь один.

До войны Андрей пытался как можно больше времени проводить с детьми: разговаривать на разные темы, задавать вопросы, играть в игры, интересоваться их чувствами.

— Сейчас, когда меня нет дома, мы общаемся по телефону и рассказываем друг другу о том, как прошел наш день и обсуждаем планы… Я очень жду встречи с детьми, обязательно устрою им праздник.

Я обещал купить им больших динозавров, поэтому пойдем вместе в магазин и купим тех, которые им понравятся, а потом будем играть вместе.

Связь между родителями и детьми — в крови

Военный Виталий Максимкин находится на Херсонском направлении, но ему удалось найти несколько минут, чтобы сказать, что для него значит отцовство.

— Быть отцом для меня значит любить и правильно воспитывать сыновей. Я хочу, чтобы мои дети были лучше, чем я. Отцовство — это круто, но и тяжело. Я уже должен думать и планировать свою жизнь, а не жить одним днем.

Военный говорит, что в 2014 году идти на войну ему было легче, чем сейчас.

— Когда у тебя есть те, кого ты любишь, тяжело отдать всего себя даже Украине. Но именно из-за любви к своим сыновьям я сейчас отвечаю на этот вопрос, прячась в погребе в Херсонской области от выстрелов снарядов 152-го калибра.

Быть отцом — это дать своим потомкам достойную жизнь, которую их предки обретали веками!

Мужчина признается, что в момент прощания еле сдерживал эмоции. Виталий сажал жену и детей на поезд сам. Но он верит: когда сыновья вырастут, они поймут папу.

По поводу милых моментов отцовства, военный признается — для него это объятия и поцелуи.

— Я даже не знаю, как выбрать. Самый милый, пожалуй, момент, когда эти солнышки обнимают меня и целуют. Сейчас они меня целуют через экран телефона (отдельное спасибо Илону Маску за такую возможность). А забавных моментов каждый день очень много. У них сейчас такой возраст, что есть над чем посмеяться.

Виталий говорит, что связь между родителями и детьми — в крови.

Мои дети еще толком не могут говорить, но, в то же время, мы прекрасно ладим и понимаем друг друга.

На вопрос о встрече с детьми Виталий шутя описывает перспективы победы.

— Я представляю, как Московия, охваченная огнем гражданской войны, уничтожает своих граждан, а мы с детьми, встретившись на пляже украинского Краснодарского края, идем купаться в море. Я представляю, как обниму их и прижму к себе. Расцелую этих маленьких жуков, а потом снова прижму к себе.

Дети — подарок и благословение от Бога

Своим восприятием отцовства и общения с детьми во время войны поделился актер Олег Шульга. Олег известен своими военными ролями в лентах Доброволец, Червоный, Довбуш и т.д. Можно сказать, что его экранные роли перекочевали в жизнь, ведь в 2014 году он пошел воевать добровольцем и сейчас освобождает Украину от оккупантов. У актера двое сыновей, с которыми его разлучила война.

— Вообще война — это тема, которая вырастает из ответственности. Быть отцом тоже тема, которая сильно связана с ответственностью. Когда я в 2014 году уходил воевать, я понимал, что это какими-то странными механизмами касается моего сына.

Речь не идет о возможной потере отца, а о другом — участии отца в войне.

Я думаю о том, что сын будет говорить своим детям. Они будут спрашивать: “Когда в Украине была война, что делал дедушка?”. Я не хотел, чтобы моему сыну было стыдно.

Независимо от того, как я пройду войну — выживу или нет — мне важно, чтобы моим детям не было за меня стыдно.

Мне важны личные вещи — чтобы дети могли гордиться отцом. А также, что я оставляю после себя. То, что останется от меня детям. В будущем, когда они вырастут, они будут идти своими дорогами.

У них от меня останется имя и частичка моего пути, история.

Олег рассказал, что в 2014 году он уже переживал момент прощания с сыном, ведь ему на тот момент было 10 лет.

— Было неожиданно, ведь он, относительно уже взрослый мальчик, заплакал. В этот раз я был в Киеве, мой младший сын в Ивано-Франковске, а старший — в Харькове. Поэтому никаких прощаний особо не было. Благо, все дети сразу могли попасть в безопасные места.

Актер очень любит своих сыновей и говорит: хочется сохранить в памяти каждый момент.

— Честно говоря, я очень рад детям.

Я считаю, что это большой подарок и благословение от Бога. Я умиляюсь каждый раз, когда вижу их.

Неважно, капризничают ли они или слушаются, вежливы или нет. Не существует момента, который бы выделялся, как нечто уникальное. Каждое мгновение хочется сохранить. И каждое мгновение жалеешь, что его нельзя повторить. Будет все прекрасное, будет все новое, но ты прожил этот день и дальше будет только следующий. Хочется насладиться каждым днем ​​присутствия, — рассказывает Олег.

Актер рассказал, что на пунктах связи хороший интернет, поэтому с детьми удается говорить даже по видеосвязи. Он поддерживает связь с сыновьями по телефону. Но он не может представить себе встречу с детьми.

— Честно, я не представляю, как увижусь с сыновьями. Почему-то воображение отказывается это делать. Плохо сейчас планируется. Мы в жизни что-то любили, были разные привычки. Иногда думаешь: “Когда победим, пойду погуляю”. А внутри никаких движений. Почему-то организм молчит в ответ на такую мысль. Все какое-то очень призрачное.

Задача отца — передать мудрость и ценности жизни

Телеведущий Никита Добрынин защищает нашу страну в ТрО. Он тоже рассказал Вікнам, что для него означает отцовство.

— Быть отцом — во-первых, это ответственность. Это передача мудрости. Я уверен, что родитель должен быть своеобразным учителем для ребенка. Тем более, когда речь идет об отце и именно мальчике. Это передача ценностей, понимания жизни, смелые позиции в жизни. Вот это, на мой взгляд, задача отца. Ну и, конечно, заботиться о ребенке.

— В тот период, когда я пошел в ТрО, мы периодически виделись с ребенком. Поскольку это определенная посменность. Жена, конечно же, волновалась, что я взял автомат и пошел защищать на позициях регион, где мы находились. С сыном мы виделись в тот период не так часто, но обменивались с женой фото, видео, это придавало оптимизма.

Был период, когда мы были в разных городах: я на службе, а Даша (Дарья Квиткова — жена — ред.) с малышом на Западной. Тот период был очень сложным. Но была цель и понимание, что есть за что бороться, нужно защищать свою страну и не быть в стороне.

Я понимал, что есть маленький ребенок и то, что я делаю — это не зря, — признается Добрынин.

Телеведущий говорит, что самый милый момент, наверное, когда ребенок начинает произносить “папа”, “мама”.

— Самые смешные моменты, мне кажется, любые моменты. Например, утром просыпаешься и играешь с малышом, он лезет к коту и тянет его за хвост. Эти моменты действительно смешные, мы часто снимаем сына на видео. Хорошо, что есть возможность потом вспоминать и пересматривать эти архивы. Они придают оптимизма.

Быть отцом — это защищать свою семью

Дмитрий — отец троих детей, его старший сын тоже служит в ВСУ. Мужчина как никогда уверен — это обязанность каждого защищать свою семью и свою страну. Потому решил, что должно идти оберегать самое ценное.

Для меня быть отцом — это, в первую очередь, быть примером для своих детей. Прививать им любовь к Родине, уважение к родителям и своей стране.

Старший сын Дмитрия Слава уже на момент 24 февраля был военнослужащим, поэтому молодой человек начал исполнять свой долг с первых минут полномасштабного вторжения.

— Сначала это был шок для всех, но теперь берет невероятная гордость за то, что у меня такой ребенок. Я его считаю примером и для себя, и для младших детей, и вообще для всех, — говорит мужчина.

Дмитрий решил пойти своему сыну на помощь. Так и объяснил все младшим детям.

— Когда я шел, я объяснил им то, что нашему старшему сыну Славе будет самому тяжело и ему нужно помочь. Поэтому я тоже должен пойти защищать нашу страну, чтобы он скорее вернулся домой. Вместе нам будет легче, — рассказывает военный.

27 февраля Дмитрий видел своих младших детей. Тогда его провожали в военкомат по-семейному — жена с детьми.

— Напоследок удалось провести серьезную беседу с младшим сыном о том, что он остается единственным мужчиной в семье и теперь должен защищать своих девочек (маму и сестренку).

К сожалению, ситуация сложилась таким образом, что парню пришлось повзрослеть уже в десять лет, — рассказывает военный.

Тогда и случилась самая трогательная ситуация за все время отцовства Дмитрия. Его младший сын также говорил: “А что, я буду оставаться дома, когда вы все идете? Я, должно быть, пойду с вами. Если уж я буду старшим мужчиной в семье, то тоже буду защищать (страну)”.

Пожалуй, это не столько трогательно, сколько страшно.

Теперь связь как с младшими, так и со старшим сыном у Дмитрия — только в телефонном режиме и только тогда, когда есть такая возможность. В те редкие моменты, когда удается поговорить, мужчина старается не говорить о войне. Не хочет распространять на родных весь военный негатив.

Когда связываемся с родными, то вообще военную тему стараемся не поднимать, потому что хочется как-то окунуться в атмосферу семьи, будто все нормально.

— Поэтому в ход идут бытовые вопросы, слова о том, как скучают друг по другу и о планах на будущее. Например, о свадьбе старшего сына, который давно хотел жениться.

Все-таки хотелось бы на это торжественное мероприятие попасть, чтобы все было хорошо и к тому времени закончилась война, а уже потом, счастливыми, ожидать появления внуков, — говорит мужчина.

А напоследок в честь Дня отца Дмитрий передает пожелание своим собратьям, которые продолжают оберегать сон своих детишек и безопасность и независимость всей страны:

— Хотелось бы сегодня пожелать всем родителям выполнить наш долг до конца. Всем остаться живыми и здоровыми, потому что победа будет обязательно за нами и враг нас не сломает никогда, — желает Дмитрий.

Иногда военным сложно поддерживать связь с домом. Это может быть, конечно, из-за плохой связи, но порой также из-за морального состояния. Раньше мы рассказывали о том, как папе на войне общаться с ребенком.

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