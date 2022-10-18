Защитить украинское небо: какие системы противовоздушной обороны в скором времени появятся в Украине

Российские оккупанты не прекращают свой ракетный террор. Обстрелы с утра уже становятся традиционным заменителем кофе. Поэтому украинские власти активно работают над тем, чтобы как можно быстрее получить системы ПВО от западных партнеров.

Только на прошлой неделе, после массированного обстрела украинских городов 10 октября, несколько западных чиновников заявляли, что помогут украинцам защитить небо в ближайшее время. Какие подробно, рассказало издание РБК.

В частности, один из крупнейших стратегических партнеров Украины — США — может предоставить передовые системы ПВО. Об этом заявил американский президент Джо Байден в ходе разговора с Владимиром Зеленским.

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Комплексы NASAMS

Итак, первые в списке именно передовые системы ПВО NASAMS, которые пообещал Украине Джо Байден. Эти слова подтвердил также глава Пентагона Ллойд Остин, заявив, что США сделают это как можно скорее.

Сначала в Украину поставят две батареи комплекса, в каждой из которых будет около восьми установок с командным пунктом и радаром для отслеживания вражеских ракет.

NASAMS является мобильным зенитно-ракетным комплексом, разработанным американцами совместно с норвежцами. Ими уже успели овладеть украинские военные, поэтому в ближайшее время именно этот вид ПВО будет защищать наше мирное небо.

Зенитно-ракетный комплекс предназначен для перехвата ракет, самолетов и других воздушных целей на разных высотах. Также важно отметить, что делать это NASAMS может при любых погодных условиях.

Также комплекс может отслеживать одновременно около 60 целей. Кроме того, ракеты для NASAMS демонстрируют высокую маневренность, что поможет украинским военным повысить эффективность и снизить шансы врага на успех.

Ракеты AMRAAM

Также немало в обороне Украине помогает Великобритания, после Рамштайна-6 пообещавшая передать нам ракеты AMRAAM, которые можно использовать для NASAMS. Однако ее также могут использовать и самолеты-истребители.

AMRAAM — это ракета, которой можна управлять при любых погодных условиях. Этот вид эффективен в борьбе с крылатыми ракетами, дронами-камикадзе и другими воздушными целями.

Система IRIS-T

Если раньше Германия долго думала, предоставлять ли вооружение Украине, то теперь первая система ПВО IRIS-T уже приступила к обороне нашего неба. Также в ближайшее время ей на подкрепление прибудет еще три таких комплекса.

На самом деле IRIS-T является самой современной системой ПВО, поскольку ее разработка завершилась только в 2014 году. И именно в Украине она впервые приступит к работе.

К ее особенностям можно также отнести то, что инфракрасная головка ракеты IRIS-T может наводить ее на цель, но при этом не выдать себя противнику. А вот радар системы может отследить около полутора тысяч целей в режиме реального времени.

Использовать IRIS-T более эффективно для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых и баллистических ракет, а также беспилотных летательных аппаратов.

Комплекс Crotale

Франция тоже передаст Украине свои зенитно-ракетные комплексы Crotale, которые могут работать в любых погодных условиях. Это важно, поскольку в ближайшее время нас ждут дожди, облачность и другие осенние сюрпризы.

Crotale особенно эффективен в борьбе с БПЛА противника, поскольку сможет уничтожать их на малых и предельно малых высотах.

Комплекс Hawk

Также на оборону украинского неба в скором времени станут испанские зенитно-ракетные комплексы Hawk. Именно их активно использовали при Холодной войне.

Однако после глобальных модернизаций система была цифровизирована. Таким образом, наши защитники смогут управлять ракетой, что выпускает комплекс, и эффективно уничтожать тактические баллистические ракеты.

Комплекс SAMP-T

Сейчас под вопросом, получит ли Украина зенитно-ракетный комплекс, находящийся на вооружении Франции и Италии. Однако президент Украины призвал наших партнеров сделать это в ближайшее время.

Именно эти комплексы способны прикрыть важные объекты, например, энергетические, поскольку наш враг в большинстве своем знает свою цель и прицельно уничтожает все ради нее.

Также мы имеем интересные и многообещающие новости, о которых сообщил украинский фонд помощи армии Повернись живым. Фонд совместно с главным управлением разведки Министерства обороны Украины запустили новый проект с красноречивым названием “Бавовна” в Москве.

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