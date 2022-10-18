Твоя безопасность

Защитить украинское небо: какие системы противовоздушной обороны в скором времени появятся в Украине

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 октября 2022, 23:00
Системи ППО для України
Фото: Facebook

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